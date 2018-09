Először vitt magával karonülőt az ENSZ közgyűlésére regnáló kormányfő

Jacinda Ardern és élettársa, Clarke Gayford gyermekükkel, Neve Te Arohával az ENSZ közgyűlésén. Fotó: DON EMMERT/AFP

Friss hang bukkant fel hétfőn az ENSZ New York-i központjában a világszervezet évi rendes közgyűlésén. Neve Te Aroha ugyan még csak értelmezhetetlen hangokat ad ki magából, de egy három hónapos csecsemőtől nem is várhatunk többet. A kislány Jacinda Ardern, Új-Zéland miniszterelnökének gyermeke, Ardern pedig csak azért nem bízta másra a felügyeletét, mert közben az ENSZ-ben akadt dolga. Miért tette volna, ha csak hat hét szülési szabadságra ment, és másfél hónapja már kormányfői feladatait is napi szinten látja el.

Arról nem is beszélve, hogy Ardern szoptatja a gyermekét, így természetesen magával vitte a hatnapos New York-i látogatására. Új-Zélandról 17 óra a repülőút New Yorkig, Ardern az NBC-nek azt mondta, hogy az indulás előtt előre elnézést kért utastársaitól.

Ardern hétfőn a Nelson Mandela Béke-csúcstalálkozón szólalt fel, beszéde előtt pedig kislányával játszott az ülésteremben. A csecsemőre beszéde alatt élettársa, Clarke Gayford vigyázott. A Guardian beszámolója szerint a múlt héten ugyan úgy módosítottak az új-zélandi szabályozáson, hogy a miniszterelnök a tengeren túli útjaira állami költségen gondozót is vihetne magával, de Ardern azt mondta, hogy Gayford útját saját zsebből fizették, mert bár lesz egy-két közös programjuk, a horgászműsorvezetőként dolgozó Gayford alapvetően mégis lányukra vigyázni utazott velük. (Via The Guardian)