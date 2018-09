Thaiföld miniszterelnöke érdeklődni kezdett a politika iránt

Prayut tábornok részvétét nyilvánítja Vietnam szeptember 21-én elhunyt elnökének. Fotó: HANDOUT/AFP

Prayut Chan-o-cha ugyan már több mint négy éve Thaiföld miniszterelnöke, de mindezidáig tagadta, hogy politikai ambíciói lennének. Most már saját bevallása szerint is vannak. "Érdekel a politika, mert szeretem az országomat, mint általában a thaiok. De mára ennyi, amit mondhatok. Később majd jelzem, hogy hogy döntöttem és kit támogatok" - mondta hétfőn.

Prayut tábornokot, aki 2014-ben puccsal került hatalomra, a kormánya átalakításáról is kérezétk, amire közölte, hogy egyáltalán nincs tervben a kormány átalakítása.

Prayut a nyár elején közölte, hogy még szeptemberben tisztázza politikai jövőjét azután, hogy elfogadták az új választási törvényt és enyhítették a politikai pártokat betiltó szabályokat. Prayut tehát most, hogy érdeklődni kezdett a politika iránt, hamarosan eldöntheti, hogy melyik, újonnan felálló pártban látja saját politikai jövőjét. (Via The Bangkok Post)