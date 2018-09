A csengeri örökösnő szerint Kósa maga ajánlott segítséget a vagyon megszerzéséhez

"[...] nálam lényegesen magasabb végzettségű és tudású személyektől is azt a tájékoztatást kaptam a különböző e-mailben megküldött okiratok alapján, hogy ez a hagyatéki vagyon létezik" - vallotta írásban szeptember 20-án a csengeri örökösnőként ismert Sz. Gáborné. Az iratot a Független Hírügynökség szerezte meg és közölt belőle részleteket.

Sz. Gáborné ebben azt írja, hogy Kósával azután kötött szerződést, miután "közjegyzők, kül- és belföldi ügyvédek, jogászok, közgazdászok" is azt mondták neki, hogy valóban jelentős vagyont örökölt. Kitartott állítása mellett, hogy a fideszes politikus "többször is eljárt velem együtt külföldön és Svájcban is".

"Állítom ezt annak ellenére, hogy a magyar sajtóban ő sok éves barátság után engem csalónak nevezett" - írta Sz. Gáborné.

Írásbeli vallomásában azt állítja, hogy "csak a hagyatéki vagyon átadásával kapcsolatban" merültek fel problémák, ezért valóban kért kölcsön különböző összegeket. "A kölcsönkért összes kölcsön nagyságrendje csak elenyésző töredéke annak a vagyonnak, aminek én a hozzám eljutott tájékoztatás alapján az örököse vagyok" - magyarázta. Azt is állítja, hogy a kölcsön visszafizetésében a kiadatási őrizet akadályozta meg, ezért nem tudott eljárni Svájcban az öröksége ügyében.

Kósáról azt állítja, hogy a politikus maga ajánlotta fel a segítségét, és ezt iratokkal is tudja igazolni. "Számtalan bizonyíték van arra, hogy az ügyemben az elérhető okiratok ismerete mellett az egyébként közgazdász végzettségű Kósa Lajos is eljárt kül- és belföldön, mert őt is meggyőzték az örökségről rendelkezésre álló dokumentumok" - írta. Vallomása szerint "nem zárja ki" annak a lehetőségét, hogy valakik "évek óta becsapnak". (Via fuhu.hu, 24.hu)