A pilótafülkében próbálta feltölteni a telefonját egy utas

El kellett távolítani az IndiGo légitársaság Mumbaiból Kalkuttába tartó járatának egyik utasát. A férfi, aki egyes sajtóbeszámolók szerint ittas volt, a pilótafülkében próbálta feltölteni a telefonját. Mindez még a felszállás előtt történt, így simán leszállították a gépről.

"Miközben az IndiGo repülőgépe a betonon várakozott, egy engedetlen utas megpróbált behatolni a pilótafülkébe, állítása szerint azért, mert fel kellett töltenie a telefonját" - írta közleményében a légitársaság, mely szerint az utast "a biztonsági előírások megsértése miatt" távolították el a fedélzetről.

A rendőrség kihallgatta az utast, de aztán szabadon engedték.

A Guardian beszámolója szerint a héten ez már a második különös incidens volt az IndiGo járatain. Hétfőn egy Delhiből Patnába tartó gép egyik utasa a levegőben próbálta kinyitni a gép hátsó ajtaját. Egy utastársa még időben észrevette, így a személyzet meg tudta akadályozni ebben.

Indiában a jómód növekedésével robbanásszerűen nő a légi utasok száma. A légitársaságok tapasztalatai szerint a rengeteg új utas új kihívásokat is jelent, ezért az egyik légitársaság most oktatóvideó készítését tervezi, amiben olyasmikre hívnák fel az először utazók figyelmét, hogy miért érdemes időben érkezni a reptérre, és hogyan kell használni a vécét. De nemcsak az először utazókkal vannak problémák. Az indiai légikísérők sokat panaszkodnak a gazdag utasokra, akik társadalmi státusuk alapján bármire feljogosítva érzik magukat. Egy légikísérő, Sanchita Nanda újságcikket is írt arról, hogy például ha egy ilyen gazdag utasnak tetszik a stewardess, akkor folyamatosan a csengőt nyomja, és fogdosni próbálja.

Problémák a másik oldalon is adódnak. A múlt héten egy indiai légitársaság személyzete elfelejtette bekapcsolni a nyomásszabályzót a gépen, ezért harmincnál is több utast kellett az út végén kórházba szállítani orrvérzés, fej- és fülfájás miatt. (Via The Guardian)