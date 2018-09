Meghan hercegnő maga zárta be maga után a kocsija ajtaját

Felpezsdült a Twitter kedden este, miután nyilvánosságra került egy felvétel arról, hogy a Királyi Művészeti Akadémia kiállításmegnyitójára érkezvén Meghan hercegnő maga zárta be maga után autója ajtaját. "Egy hercegnő, aki még mindig maga után csukja be az ajtót. Jól csinálod, Meghan!" - tweetelte például a Sun királyi tudósítója, Emily Andrews.

A történtek másokat is megdöbbentettek. "Meghan becsukta a saját ajtaját! Mivé lett a világ?" - írta például Mark Withers. "Engem annyira inspirált Meghan Markle, hogy ma reggel magam csuktam be magam után a házam ajtaját" - írta Mike Bubbins.

Julia Guarín azon értetlenkedett, hogy min akadt ki mindenki. "Mindenki teljesen kiakadt azon, hogy Meghan Markle becsukta a saját ajtaját. Még jó, van karja és képes is rá!! Ráadásul teljesen hozzá lehet ehhez szokva, valószínűleg csak reflex. Szerintem nagyon rendben van, hogy bezárta a saját ajtaját" - írta.

Voltak ugyanis olyanok, akik szerint Meghan megsértette az etikettet, sőt, munkanélkülivé tehet egy embert. A BBC-nek nyilatkozó etikett-tanár, William Hanson szerint ez hülyeség, valójában biztonsági okokból szokták nyitni-zárni a kocsi ajtaját a nagyságok után, nem protokolláris vagy etikett-okokból. "Ennek semmi köze a hercegnői viselkedéshez" - mondta.

Meghan hercegnő amúgy a BBC szerint viszonylag rendszeresen csukja be saját maga az autója ajtaját, például múlt héten is egy könyvbemutatón. Sőt, egy amerikai újságíró még azt is látni vélte, hogy Meghan egy londoni utca aszfaltjáról maga takarította fel kutyája kutyagumiját, bár ezt más források még nem erősítették meg.