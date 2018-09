Börtönbe megy egy osztrák gyümölcstermesztő méhek elpusztítása miatt

Fotó: Klaus Nowottnick/dpa Picture-Alliance/AFP

Börtönbüntetésre ítéltek egy osztrák gyümölcstermesztőt, mert illegálisan olyan rovarölőszert használt, ami több tucat méhkolónia pusztulását okozta.



A 47 éves katintiai férfi a chlorpyrifos nevű erős szert használta virágzás idején. Klagenfurt városi bírósága kimondta, szándékosan okozott kárt a környezetnek - mivel volt elég tapasztalata és tudása ahhoz, hogy tudja, mivel jár, ha ilyen szert használ.

Egy év börtönre ítélték, ebből négy hónapot mindenképpen le is kell töltenie. Ezen kívül be kell fizetnie 20 ezer euró büntetést is. A bíróság azt reméli, az ítéletnek elrettentő ereje lesz, és mások nem használnak majd olyan szereket, amik ilyen súlyosan károsítják a környezetet. (Yahoo)