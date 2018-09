A kanadai milliomoscsemete, akiről kiderült, hogy valójában a világ legbénább sorozatgyilkosa

Dellen Millard szerette gyorsan élni az életét. Erre minden lehetősége megvolt, egy gazdag kanadai család sarja volt, apja és nagyapja is légifuvarozásban utazott. A családi céget, a Millardair-t 1963-ban alapították.

Dellen Millard gyerekkorán meglátszott a repülésbiznisz és a jólét is: 14 évesen ő lett a legfiatalabb kanadai, aki helikoptert és repülőgépet is vezetett. 27 évesen már luxuskocsikat vásárolt, hétvégente pedig medencés partikat tartott a kertvárosi házában.

Dellen Millard a Millardair-nél

A 2010-es években a Millardair ugyan már nem ment annyira jól, mint régebben, az apja mégis neki tartogatta a céget, Dellen pedig a millió dolláros családi vagyonnak is az örököse volt.

Mindebből azonban nem lett semmi, Dellen Millard ugyanis úgy döntött, hogy a cégvezetés helyett inkább sorozatgyilkosnak áll.

Ezt azonban olyan elképesztően bénán tette, hogy már az első gyilkosságnál le kellet volna buknia. A hanyag rendőri munka miatt azonban ez csak a harmadik ember megölésénél következett be. Igaz, ha azt is megússza, az már a világ vicce lett volna. Hisz akkora már Dellen:

Meggyilkolta a szeretőjét, miután a barátnője megfenyegette, hogy elhagyja.

Megölte a saját apját, akitől így azon nyomban megörökölte a családi vagyont.

Végül pedig megölt egy szerencsétlen kanadai férfit, csak azért, hogy ellophassa a pickupját, amiből amúgy több tucatnyit várásolhatott volna, hiszen kőgazdag volt.

De haladjunk szépen sorjában.

A szerető

Laura Babcock 2012 nyarán tűnt el. Ez sokáig senkinek sem tűnt fel, Laurának ugyanis mentálhigiénés problémái voltak, escortlányként dolgozott, nem is volt állandó lakhelye, sokszor héderelt másoknál, a családjával pedig alkalomszerűen tartotta a kapcsolatot.

Az exbarátjának, Shawnnak ugyanakkor feltűnt, hogy a lány jó ideje nem írt már rá, ezért riadóztatta a szüleit, majd hívták a rendőrséget.

Akik lényegében nem tettek semmit se.

Laura eltűnését minimális kockázatúnak értékelték, mondván, hogy a lány felhagyott a régi életével, amikor escortnak állt. Végül azt mondták az anyjának, karácsonyra biztosan otthon lesz.

Shawn azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és hozzájutott Laura júliusi híváslistájához. Ebből kiderült, hogy a lány utoljára Dellen Millarddal beszélt. Nyolcszor is, az egyik beszélgetés pedig 20 percen keresztül tartott. Értesítette a rendőrséget, de ők nem törődtek vele, így maga kereste meg Dellent, hogy tud-e bármit Lauráról.

Dellen Millard elütötte a dolgot annyival, hogy nem, de amikor Shawn mégsem szállt le róla, megbeszéltek egy találkozót. Ott Dellen azt állította Shawnnak, hogy Laura rossz társaságba keveredett, és drogért hívta őt, de ő nem adott neki, és fogalma sincs merre van.

Ez azonban nettó hazugság volt. Dellen Millard és egy barátja ugyanis azelőtt nem sokkal meggyilkolta Laura Babcock-ot, a holttestét pedig elégették.

Dellen és Laura ugyanis akkoriban szeretők voltak, a férfi vele csalta a barátnőjét, Christina Noudga-t. A lány azonban rájött a viszonyra, mire Dellen megígérte neki, hogy megszabadul Laurától. A szó szoros értelmében, és még bántani is fogja. Christina erre nem hogy nem állította le, hanem közölte vele, hogy ez a beszéd “felmelegítette a szívét”.

Ezután Dellen kiválasztotta a legalkalmasabb embert, akivel elkövetheti a gyilkosságot: Mark Smich-t, egy kibukott egyetemistát, aki mellékállásban drogdílerkedett, és minden álma az volt, hogy menő rapper legyen. Ők ketten ölték meg Laurát, majd a testét elhamvasztották egy állattetemek elégetésére használatos hamvasztógéppel, amelyet maga Dellen vásárolt valamivel korábban, és amelynek az oldalára nagy piros betűkkel az volt írva: The Eliminator.

A nyomok eltűntetése pedig lényegében ki is merült ennyiben.

Laura tabletét például egyszerűen lenyúlták, Mark pedig a sajátjaként használta.

Írt rajta például egy rappszámot, amely a gyilkosságról szól. Majd el is rappelte, erről videó is készült, amelyet megtaláltak Millard számítógépén.

Komolyan, ez az:

Laura táskáját Mark szintén magához vette, hogy aeroszolos palackokat tartson benne. Épp csak azt a cetlit felejtette el levenni róla, amin Laura neve állt, bizonyítván, hogy az bizony az ő táskája.

Akkor azonban ez mindegy volt, hiszen a rendőrség még csak nyomozni sem kezdett Laura eltűnése miatt. Erre csak később került sor.

Az apa

Wayne Millard alig négy hónappal élte túl Laurát. Öngyilkos lett - legalábbis a rendőrség ezt állapította meg. Főbelőtte magát egy 32-es Smith and Wesson pisztollyal, a golyó a bal szemén keresztül hatolt be a fejébe, teljesen szétroncsolva azt.

A holttestre pedig a fia talált rá, Dellen.

A fiú ugyanakkor nem a rendőrséget hívta először, hanem az édesanyját. A szülők akkor már több éve elváltak, az anya, Madeleine Burns fél órára élt tőlük. A hatóságokat csak azután értesítették, hogy ő megjelent.

Dellen azt állította, hogy az édesapja öngyilkosságot követett el. Alkoholproblémái voltak, és nagyon aggódott a családi vállalkozás, a Millardair miatt. Dellen emiatt amúgy kritizálta is az apját (később pedig, miután a vagyon az apja halála után nála landolt, le is állította a cég beruházásait).

A halottkém már akkor azt mondta, az egész öngyilkosság szokatlannak tűnt, a nyomozó és úgy gondolta, hogy itt valami bűzlik,

és mégis, a gyilkossági csoportot rá sem állították az ügye. Kimondták, hogy Wayne Milliard saját kezűleg vetett véget az életének.

A nyomozók csak hét hónappal ezután jöttek rá arra, hogy ez így tényleg nem stimmel. Újranyitották az ügyet, és láss csodát: a fegyveren megtalálták Dellen DNS-ét. Majd ezen a szálon továbbmenve azt is gyorsan megállapították, hogy a fiú alibije totál kamu. Dellen ugyanis azt mondta, hogy egész este Mark Smich-nél volt.

Ugye, ő a rapper, aki rárappelte az előző gyilkosságukat a halott lány tabletjére, amelyet aztán jól meg is tartott. Nos, kiderült, hogy Dellen csak egy ideig volt nála, aztán hazament, jóval korábban, mint állította.

Ezek a dolgok azonban tényleg csak hét hónappal Wayne halála után derültek ki. Ahhoz pedig, hogy a kanadai rendőrség végre tényleg számításba vegye Dellen Millardot, mint gyanúsítottat, Dellennek meg kellett ölnie még egy teljesen ártatlan embert.

Hogy aztán végre teljesen egyértelműen lebukjon.

Szerencsétlen Tim Bosma

Az előző két áldozat közeli kapcsolatban volt Dellen Millarddal. A harmadik áldozatát viszont nem ismerte, szerencsétlen Tim Bosma egyszerűen csak el akarta adni a pickupját. A 32 éves férfinak és a feleségének volt már egy kétéves lánya, de szerettek volna még egy gyereket. A pénzből viszont szűkösen jöttek ki, ezért feltették a netre a férfi dízelautóját.

2013. május 6-án pedig meg is érkeztek a vevők: Dellen Millard és Mark Smich. A két férfi szerette volna elvinni a kocsit egy tesztvezetésre. Tim belement, de előtte még megkérdezte a feleségét, tényleg muszáj-e velük mennie. “Igen, ha viszont akarod még látni a kocsit, akkor muszáj” - válaszolta Sharlene.

Az útról azonban sem a kocsi, sem Tim nem tért vissza.

A nő teljesen kétségbeesett, értesítette a rendőrséget, még sajtótájékoztatót is tartott, amelyen arra kérte Dellenéket, hogy engedjék haza a férjét, a kocsit meg nyugodtan megtarthatják.

A rendőrség ekkor viszont már tényleg belelendült a nyomozásba. Elő kellett kerítenük a két férfit, akiről egyébként Sharlene nem tudta, hogy kicsodák. Az rögtön kiderült, hogy hamis néven bejelentett telefont használtak, de az is, hogy egy nappal korábban elvittek egy másik kocsit is egy hasonló körre. Annak az autónak a tulajdonosa pedig emlékezett rájuk, azt legalábbis meg tudta mondani, hogy az egyik férfi csuklóján egy tetoválás volt, “Ambíció” felirattal.

Ilyen tetoválása pedig Dellen Millardnak volt. Ez a rendőrségi aktákból is kiderült.

A férfit négy nappal Tim eltűnése után lecsukták, az eset ennél egyértelműbb nem is lehetett volna:

A pickupot megtalálták Dellen anyjának háza előtt.

A slusszkulcs ott lógott Dellen kulcstartóján.

A kocsi belseje véres volt.

A Millard-farmon megtalálták az Eliminator nevű hamvasztógépet, benne Tim DNS-ét.

Markot két nappal később tartóztatták le, az elvezetésekor azonban még volt rá ideje, hogy jó hangosan odaszóljon a barátnőjének, “bébi, nem mondj nekik semmit”.

A dolgok innentől felgyorsultak. Dellen barátai például elmondták, a fiú többször kérkedett nekik azzal, hogy ő bizony el fog lopni egy pickupot. Amit egyébként nem értettek, hiszen annyit vehetett volna magának, amennyit csak akar. Az egyik ismerőse megjegyezte, valószínűleg csak az izgalom miatt akart lopni.

Édes sorozatgyilkosom - olvasták a rendőrök a levélben

A nyomozást ekkor már nem lehetett leállítani, szép lassan előkerült Laura és Wayne Millard ügye is.

Dellen Millard pedig még a börtönből is megtett mindent azért, hogy lebuktassa magát.

Például levelet írt a barátnőjének, Christinának, részletesen meghatározva neki, mit mondhat a rendőröknek például Laura meggyilkolásával kapcsolatban, teljesen egyértelműen utalva rá, hogy a lánynak az igazat el kell hallgatnia, és szigorúan meghagyva neki, hogy a leveleket az elolvasás után meg kell semmisítenie. Christina válaszolt neki, “édes sorozatgyilkosomnak” nevezte őt, de a leveleket nem semmisítette meg, azokat később a rendőrök meg is találták nála. A leveleket amúgy Dellen anyja csempészte ki a börtönből a lánynak.

Dellen Millard

Dellen nagyon megbízott az anyjában, a letartóztatása után hozzáférést adott neki a vagyonához, a nő az ingatlanok nagy részét pénzzé tette, a pénz egy részét pedig a védelemre költötték.

Mindhiába, 2016-ban Dellent és Markot elítélték Tim Bosma meggyilkolásáért, 2017-ben pedig Laura Babcock meggyilkolásáért. Dellen Millardot aztán a héten elítélték az apja, Wayne Millard meggyilkolása miatt is.

A két férfi már így is élethosszig tartó börtönbüntetést kapott, legkorábban 50 év múlva szabadulhatnak. Az ügyész most azt indítványozta, hogy a most 33 éves Dellen esetében a harmadik gyilkosság miatt ezt fejeljék meg még 25 évvel. Erről a bíró majd csak novemberben fog dönteni,

de az biztos, hogy Dellen Millard felnőtt élete hátralévő részét börtönben fogja tölteni.

A vagyonát pedig - már ami maradt belőle - valószínűleg elkobozzák tőle, a kanadai törvények szerint ugyanis bűnből nyerészkedni nem lehet, márpedig Dellen pont ezt tette, miután az apja megölése után megörökölte a családi vagyont. A pénz kelleni is fog, a Bomsa és a Babcock család ugyanis kártérítési pert indított.

Megtettek mindent, amit lehetett

Laura Babcock exbarátja, Shawn még 2014-ben hivatalos panaszt tett a rendőrség munkája miatt, nem sokkal azután, hogy Millardot és Smich-t megvádolták Laura meggyilkolásával. A férfi akkor azt mondta, a torontói rendőrség kontár munkát végzett, és rosszul kezelték Laura eltűnésének az ügyét. A panaszt megvizsgálták, majd elutasították, mondván, hogy az intézkedések megfelelőek voltak, azt, hogy Laura veszélyben lenne, nem támasztotta alá semmi.

Az ítélethirdetésen azért a sajtó nekiszegezte a kérdést Mike Carbone nyomozónak - aki Wayne Millard és Laura Babcock ügyét felügyelte -, nem érzi-e úgy, hogy ha a kezdetekkor megfelelően reagálnak, akkor Wayne Millardnak és Tim Bosmának talán már nem kellett volna meghalnia. Carbone azt válaszolta, a nyomozók tanultak ebből az esetből, épp úgy mint bármilyen más esetből. Megtették a legjobbat, amit tudtak, és amit az akkor elérhető információk alapján megtehettek.

A cikk megírásában a BBC és The Globe and Mail cikkeire támaszkodtam.