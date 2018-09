Időközi: nagyot nyert az ellenzék Rákospalotán, a Fidesz meg egy kisebbet Kőbányán

Két időközi önkormányzati választást is tartottak vasárnap Budapesten.



A XV. kerületben a DK-s polgármester, Hajdu László tavasszal parlamenti mandátumot szerzett, ezért kellett most rendkívüli polgármester-választást tartani. Ezt a független, a Rászorulókat Támogatók Egyesülete nevű civil szervezet és a Magyar Szolidaritás Mozgalom színeiben induló, az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Liberálisok által támogatott Németh Angéla, Hajdu korábbi alpolgármestere nyerte a fideszes László Tamás előtt.



A nagyobb tétnek megfelelően itt, a XV. kerületben jóval nagyobb volt a részvétel, mint Kőbányán, de ez is csak a választók bő egyharmadát jelentette. A szavazatok 95,71 százalékának megszámolása után Németh 10760 - 10104-re vezet, így szinte biztosan ő lesz a polgármester.

Ez az eredmény a Fidesz országos tarolása ellenére kicsit sem meglepetés, az ellenkezője lett volna szenzáció. A XV. kerület ugyanis stabilan baloldali környék, ahol Hajdu a tavaszi országgyűlési választáson a Fidesz országos hengere ellenére simán megverte Németh mostani fideszes ellenfelét, László Tamást. A Fidesz itt annyira gyenge, hogy a helyi szervezet évek óta maradkodással és belháborúkkal volt elfoglalva, de annyira, hogy 2015-ben fel is oszlatták. Az újjálalakulást levezénylő László most bizonyíthatott volna, de a jelek szerint neki sem sikerült a pártszervezés. Ezt már amúgy abból is sejteni lehetett, hogy a 2015-ös újjáalakulás óta 3 fideszes önkormányzati képviselő is otthagyta a pártfrakciót és függetlenként inkább Hajdut támogatta.

Kőbánya egészen más tészta. Itt egy fideszes képviselő visszalépése miatt kellett időközi választást kiírni. A kerületi politikát a Fidesz uralja, a párt az előző önkormányzati választáson az összes egyéni körzetet megnyerte, a most megüresedett helyet például a szavazatok 46 százalékával.

Itt annyi volt a különlegesség, hogy a jelöltet állítani képtelen baloldali ellenzék végül a Monetum jelöltjét, Kovács Róbertet támogatta. Itt egészen extra alacsony volt a részvétel: a 4323 érintett választópolgár közül csak 916, vagyis kevesebb, mint a 18 százalékuk ment el szavazni. A Fidesz színeiben induló református lelkész, Szilágyi-Sándor András végül 82 szavazattal, 488-406-ra verte meg Kovácsot. Az 53,5 százalékos eredménye még az elődjéénél is jobb, igaz minimális részvétel mellett.