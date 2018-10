Állami tízmilliók áramlanak egy portálhoz, ami leprásokhoz hasonlítja a melegeket

A Népszava ír arról, hogy a magát keresztény portálként hirdető oldal, az S4C.news közel 30 millió forintot kapott az Asbej Tristan vezette államtitkárságtól.

Az S4C.news viszonylag kissúlyú szereplő a hazai jobboldali bloguniverzumban, a kormány pozitív üzeneteinek felmondása mellett kiemelt témájuk a keresztényüldözés, és mint a Népszava írja, előszeretettel nyilvánulnak meg olyan témákban is, a homoszexuálisok helyzete.

Az oldal szerzője, Varga Gergő Zoltán a Budapest Pride elé időzített cikkében például arról írt, hogy „Jézus a legkülönfélébb betegségben szenvedők, tisztátalanok, bűnösök közé ment, hogy gyógyítsa őket. Szent Ferenc is magához ölelt egy leprást.(... ). Korunk társadalmának peremén élő melegek is az integrációra vágynak. A párhuzam persze nem tökéletes, de mindenképp érdemes ennek tükrében önvizsgálatot tartani”, azaz a melegeket a leprásokhoz hasonlítva hívta fel figyelmet a keresztény önvizsgálat fontosságára. Majd kitért arra is, hogy az ókori időkben nem véletlenül volt törvény a zsidók számára a „tisztátalan” emberek elkülönítésére és a peremre való száműzésükre.

A lapon ezen kívül is rendszeresen a homoszexualitást betegségként vagy társadalmi normaszegésként bemutató írások: a hírt például, hogy a cseh kormány megszavazta a melegházasságot, Csehország elesett címmel hozták le.

Mint kiderült, ez persze állami pénzből fut: a május végén elindult, elsősorban a keresztényüldözéssel foglalkozó oldal 27,7 millió forintos támogatást kapott az az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkárságtól. Mint az oldal főszerkesztője, Vágvölgyi Gergely elmondta, a támogatás csak keretösszeg, azaz amit nem használnak fel belőle, azt visszautalják majd az államtitkárságnak.

Érdekes mellékszál még, hogy az oldal egyik állandó, fizetett szerzője Kassab Adonis, aki a Putyin-barát Orientalista.hu főszerkesztője, ők szerveztek például szimpátiatüntetést Putyin budapesti látogatásakor.