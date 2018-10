Egy álhíreket terjesztő, összeesküvés-elmélet rajongó került az olasz közmédia élére

Szerda éjjel nevezték ki az olasz közmédia, a RAI elnökévé Marcello Foát. Foa régi szereplője az olasz nyilvánosságnak, igaz, nem annak a mainstream médiának, amit az új, populista-szélsőjobboldali kormány olyan előszeretettel szokott gyalázni.

Foa 'karrierje' során többek között segített már terjeszteni azt a kamuhírt, hogy Hillary Clinton részt vett egy sátánista vacsorán, beszámolt egy soha meg nem történt amerikai katonai csapatösszevonásról, rendszeres szereplő az orosz RT-n, és igen jó véleménnyel van Vlagyimir Putyinról is.

Foa régóta szapulta azt az olasz nyilvánosságot, aminek most egyik legfontosabb embere lett. Emellett fejtette már ki véleményét az oltásszkeptikus oldalon is, és rendszeresen posztol Twitteren összeesküvés-elméleteket. Foát Matteo Salvini, a szélsőjobbról érkező új olasz belügyminiszter nevezte ki. Foa volt amúgy az, aki összehozta az első találkozót Salvini és Steve Bannon között. (New York Times)