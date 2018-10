300 férőhelyes teremgarázs van az épület alatt, de a KKM mégis lefoglalta az irodaháza előtti parkolóhelyeket

Budapest belvárosában mindig is neuralgikus pont a parkolás, nincs ez másként a Vízivárosban sem. A II. kerületben most mégis kicsit nehezebbé tette az ott élők, dolgozók parkolását egy állami intézmény. Őrsi Gergely, a Szövetség a II. kerületért frakcióvezetője, és Kiss Roland, a Momentum helyi politikusa hétfőn a Facebookon jelentkeztek be videóban a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Medve és a Ganz utca sarkán, a Medve Corner irodaházban levő irodái elől.

A környéken már most is lehetetlen a parkolási helyzet, de Őrsi és Kiss beszámolója szerint a minisztérium elé kihelyeztek egy új KRESZ-táblát, amellyel három parkolóhelyet kisajátítottak a minisztériumi dolgozóknak. Úgy, hogy közben az irodaháznak van saját, 300 férőhelyes teremgarázsa, úgyhogy a minisztériumi dolgozóknak volna lehetősége máshol is parkolni.



Őrsi és Kiss szerint a minisztérium ráadásul engedély nélkül, önkényesen helyezte ki a KRESZ-táblát, legalábbis a kerületi önkormányzattól nem kértek rá engedélyt. A témában kerestem a minisztériumot, hogy megtudjam, milyen jogszabály alapján, kinek az engedélyével helyezték ki a táblát. Az is érdekelt, hogy mi indokolta a tábla kihelyezését, ha amúgy az irodaház teremgarázsában is meg tudnák oldani a parkolást. Kérdéseimre egyelőre nem kaptam választ, amint megtörténik, beszámolok a minisztérium magyarázatáról.

Őrsi és Kiss a videóját a nigériai nagykövetség példájának bemutatásával zárta. A nagykövetség a II. kerületi Rómer Flóris utcában van, ők szabályos kérelmet nyújtottak be az ügyben a II. kerületi önkormányzathoz azzal, hogy a nagykövetség Rómer Flóris utcai és Levél utcai oldalán jelöljenek ki nekik kizárólagos parkolóhelyet. Az önkormányzat határozatában a Rómer Flóris utcai kizárólagos parkolóhelyek kijelöléséhez hozzájárult, a Levél utcai parkolóhelyek kijelölését forgalmi okokból elutasította. Őrsi és Kiss szerint a KKM-nek ugyanígy kellett volna eljárnia, hogy aztán az önkormányzat mérlegelhesse az engedély megadását.

A két politikus ezért a jövő héten vizsgálatot kezdeményez az ügyben az önkormányzatnál, hogy mégis milyen alapon jelölhetet ki magának kizárólagos parkolóhelyeket a minisztérium.