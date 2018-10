A Néppárt egyik elnökjelöltje szerint ahogy Oroszország kívülről, úgy Orbán belülről támadja a közös európai értékeket

Kemény hangon kritizálta a magyar miniszterelnököt Alexander Stubb, aki Manfred Weberrel szemben indul a Néppárt csúcsjelöltségéért a 2019-es európai parlamenti választásokon. Az ötvenéves finn politikus az EPP győzelme után akár a Európai Bizottság elnöke is lehet.



válaszolta az Euronews riporterének kérdésére. Stubb korábban arról beszélt, hogy "az európai identitásnak, a bennünk élő, gondolatainkat meghatározó DNS-nek az emberi méltóság, a szabadság és demokrácia, a jogállam és az emberi jogok tiszteletben tartásán kell nyugodnia". Erre reflektálva kérdezték tőle, hogy Orbán Viktor ideológiai DNS-e megfelel-e ennek a leírásnak? Stubb szerint

"ha nincsenek értékeink és azokhoz nem ragaszkodunk, nincs semmink. Emlékszünk még talán, hogy az EU nem csupán egy ideológiai konstrukció, ami jobb és baloldalra oszlik, hanem egy közös értékeken alapuló közösség. Ez az unió alkotmányának 2. cikkelyében rögzítve is van, és én aggódom, hogy ezeket az értékeket most kívülről is támadják - lásd Trump, Kína és Oroszország - és belülről is, olyan országok, mint Lengyelország, Olaszország és Magyarország. És az EPP-n belül is harcolnak ellene olyan szereplők, mint Orbán."