Egymás után ölik meg az iraki nőket, akik szembeszállnak a társadalmi elvárásokkal

Négy közismert iraki nőt is meggyilkoltak az elmúlt hónapokban - az áldozatokban pedig nemcsak az a közös, hogy mindannyian nők és ismertek, hanem az is, hogy

kifejezetten arról voltak ismertek, hogy nem illeszkednek a hagyományos női szerepekhez egy olyan társadalomban, ami még mindig nagyon konzervatívan gondolkodik a kérdésről.

A legbrutálisabb eset Tara Fares volt szépségkirálynővel történt. Fares autójában ült fényes nappal az utcán Bagdadban, amikor egy férfi háromszor fejbe lőtte, majd elhajtott motorral. A gyilkosságot fel is vették a térfigyelő kamerák.



Ilyen gyilkosságot persze láttak már Irakban, de ezúttal nem politikus vagy hadúr, hanem egy Instagram-sztár volt az áldozat.



A 22 éves nőnek 2,7 millió követője volt, de népszerű volt Twitteren, Facebookon és Youtube-on is. Egy ideje már rendszeresen kapott fenyegetéseket, ezért elköltözött Bagdadból Kurdisztánba, Erbilbe, de így is rendszeresen visszatért a fővárosba. Online tevékenységében pedig nyugati szemmel semmi kirívó nincs, Irakban viszont máshogy néztek erre.

„Elmehetünk Libanonba, és ott úgy öltözünk, ahogy akarunk. Még az iraki férfiakat sem zavarja ott. De Badgdadban ugyanezt csinálni szégyennek számít. Ez kétszínű dolog, de ilyenek vagyunk” - mondja Hadeel Muthanar, egy 28 éves bagdadi nő a Guardian riportjában. Fares éppen ez ellen a kettős mérce ellen akart fellépni.



Nem sokkal korábban Suad al-Ali nőjogi aktivistát is megölték, őt is az utcán lőtték le Bászra városban. Augusztusban pedig egy hét különbséggel halt meg két nő, Rasha al-Hassan and Rafifi al-Yasiri - mindketten szépségklinikákon dolgoztak.

Rafif al-Yasirit iraki Barbie-nak is nevezték, és sokszor beszélt arról, hogy a nők a függetlenségüket szerezhetik meg azzal, ha megváltoztatják a külsejüket. A hatóságok szerint kábítószertúladagolás végzett vele. Rasha al-Hassant is az otthonában találták meg holtan, gyanús körülmények között.



A halálesetek heves vitát váltott ki arról, hogy valójában mennyivel lett jobb a nők helyzete Irakban azóta, hogy 15 éve elkezdődött az amerikai invázió.

Rasha al-Hassan

Haider al-Abadi megbízott iraki miniszterelnök azt mondta, ezek nem véletlenszerű események, és azt ígérte, hogy megtalálja a támadókat. Zainab Salbi nőjogi vezető azt mondta, a nőket minden irányból támadják, és egy modern kori boszorkányüldözésben élnek.



Tara Fares halála is sokféle reakciót váltott ki az interneten. Sokan szimpatizáltak vele, de gyakori vélemény volt az is, hogy megérdemelte, amit kapott. Az iraki állami média egyik alkalmazottját ki is rúgták, mert kurvának nevezte a közösségi médiában.

Rusul Kamil nőjogi aktivista azt mondja:



„Ami ezekkel a lányokkal történt, az fenyegetés minden iraki nő számára, akik szabadon akarnak élni, függetlenül az etnikai vagy vallási hátterüktől. A sokféleség és a másság veszélyes lett a nők számára.” (Guardian, Arabnews)