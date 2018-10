Ha valaki azt hitte, hogy az ország felett kedden elvonuló hidegfronttal a hétre letudtuk a frontátvonulásokat, azt ki kell ábrándítsam. Szerdán újabb hidegfront követi a hidegfrontot, de ez már számottevő lehűléssel, csapadékkal nem jár, csak a frontérzékenyek szórakoztatására van. Meg a szélért, ami átmeneti szünet után ismét nagy területen meg fog erősödni, északon akár viharos lökések is kísérhetik.

Pillanatnyilag az ország déli részei a leghidegebbek, az országhatár mentén jelenleg csak 0-4 fokot mérnek, miközben az ország középső vidékein 7-11 fok van. Abból nagyon már nem is lesz előrelépés, az említett melegebb vidékeken délelőtt is csak 11-14 fokra számíthatunk, míg a most hidegebb déli vidékeken 12-13 fok lesz a jellemző.

A szórványos napsütés délutánra a hajnalban még leghidegebb részeket egész 18-20 fokig melegítheti, a középső és északi részeken 15-17 fok körül alakul a napi maximum, az Alpokalján és a Dunántúli Középhegységben ekkor már csapadék is érkezhet. Az előrejelzés alapján a hétvégéig hasonló időre számíthatunk.