Ellátogatott hazája konzulátusára a kormányával szemben kritikus szaúdi újságíró, nem is látták többet

Dzsamal Kasogi, a szaúdi koronaherceggel kritikus újságíró, akit kedden bement hazája isztambuli konzulátusára. Azóta se látták. Fotó: AFP

Nyoma veszett egy neves, a kormányával szemben kritikus, a Washington Postnak dolgozó szaúdi újságírónak. Dzsamal Kasogit utoljára kedden látták, amikor belépett Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusának épületébe, ahol a házassági engedélyét kellett intéznie.

A Post szerint azóta nem hallottak felőle.

Szaúd-Arábia egy washingtoni diplomatája szerdán ugyan hamisnak mondta a Kasogi eltűnéséről szóló híreket, de ezt az újságíró menyasszonya elég könnyen cáfolta. Ő ugyanis kedden zárásig várakozott az épületnél, amiből Kasogi nem jött ki, és másnap is az épület előtt várakozott. Ráadásul a török elnöki hivatal szóvivője megerősítette, hogy Kasogi a konzulátus épületében van. Azt is mondta, hogy a török illetékesek kapcsolatban vannak a konzulátussal az ügyben.

"Nem tudom, hogy mi történik. Azt se, hogy még mindig bent van-e, vagy elvitték valahova" - mondta Kasogi menyasszonya a Reutersnek. Kasogi egyik barátja, Turan Kislakci pedig értesítette a török rendőrséget.

Törökország és Szaúd-Arábia viszonya amúgy nem túl kiegyensúlyozott. A két ország Szíriában különböző csoportokat támogat, és Törökország Szaúd-Arábia Katar elleni blokádjához sem csatlakozott, sőt, még alapvető javakat és élelmiszert is szállított Katarba.

Kasogi is régóta szálka a szaúdi kormány szemében. Az önkéntes száműzetésben az Egyesült Államokban élő Kasogi a rendszer, azon belül is elsősorban az országot ténylegesen irányító koronaherceg reformokként beállított leszámolásainak hangos bírálója. "Minden állítólagos reformhullámot letartóztatások, börtönbüntetések és egyre elnyomóbb intézkedések követnek. Dzsamal minden ilyen fordulópontnál éleslátó magyarázatot és éles kritikát fogalmazott meg" - mondta Kasogi egyik postos kollégája, Jason Rezaian. (Via BBC)