Hivatalosan is az orosz katonai hírszerzést vádolja hackertámadásokkal a brit kormány

A brit kormány hivatalosan is az orosz katonai hírszerzést gyanúsítja az amerikai Demokrata Párt szervereinek 2016-os feltörésével, illetve a Doppingellenes Világügynökség (WADA) szervereinek feltörésével, amire azután került sor, hogy Oroszország sportolóit az államilag szervezett dopping miatt több olimpiától is eltiltották.

A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Tanács (NCSC) szerint az APT28-Pawnstorm-Fancy Bear-Sednit-Sofacy-Strontium néven is ismert csoport törte fel a demokraták és a WADA szervereit is, de áldozataik között volt egy meg nem nevezett brit tévéadó is, amely politikusokról és hírességekről tárolt olyan érzékeny adatokat, amelyek jól jöhettek az orosz titkosszolgálatnak is.

Az NCSC szintén az orosz katonai hírszerzés, a GRU csoportjának tartja a CyberCaliphate, a Cyber Berku, a BlackEnergy Actors, a Voodoo Bear és a Tsar Team néven emlegetett csoportot-csoportokat is - ezek a csoportok nem a szó hagyományos értelmében vett csoportok, hanem azonos technológiával és módszerrel elkövetett támadások.

A Telegraph beszámolója szerint a brit külügy szerda éjszakai közleménye már annak a nagyobb brit stratégiának a része, amellyel az orosz katonai hírszerzés működését próbálják megakadályozni. Theresa May kormányfő, mint írják, szeptemberben fogadta meg, hogy bosszút állnak a GRU-n és leleplezik a módszereiket. Mindezt az oroszok a salisbury-i merényletükkel provokálták ki, amikor a brit állampolgárok biztonságával mit sem törődve vegyifegyver-szintű idegmérget vetettek be egy, a brit hírszerzéshez átállt egykori orosz ügynök ellen.

A brit külügy szerint "a GRU kampánya bizonyítja, hogy titokban a nemzetközi jog és a nemzetközi intézmények aláásásán dolgozik". "Ezek a támadások durva megsértései a nemzetközi jognak, és nagy hatással voltak a világ számos országa, köztük Oroszország állampolgáraira" - írták, hozzátéve, hogy a támadások által okozott világgazdasági kár is fontmilliókban mérhető.

Azt, hogy ezeket a támadásokat az orosz titkosszolgálatok követték el, a kiberbiztonsági szakemberek már évek óta állítják, és az amerikai titkosszolgálatok egybehangzó véleménye is az, hogy Oroszország áll mögöttük. Azzal, hogy immár Nagy-Britannia is hivatalosan Oroszországot vádolja, az a céljuk, hogy aláássák és idővel felszámolják ezt a tevékenységüket, írja a Telegraph a forrásaira hivatkozva.