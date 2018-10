Jane Hawking szerint nem elég hiteles A mindenség elmélete

Jane és Stephen Hawking A mindenség elmélete londoni bemutatóján, 2014. december 9-én. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Jane Hawking, aki harminc éven át volt a néhai Stephen Hawking neje, ismét támadást intézett a kapcsolatukat feldolgozó, közönség- és kritikai sikert is arató 2014-es film, A mindenség elmélete ellen. A filmet ugyan az ő emlékiratai, az Utazás a végtelenbe alapján forgatták, de Hawking állítása szerint az alkotói a film játékidejére hivatkozva olyan jelentős mértékben változtatták meg a történetet, hogy az már nem valós fényében tünteti fel kapcsolatukat.

"Tudtam, hogy ha hibák lesznek a filmben, akkor azok már örökre így fognak bevésődni. És ez is történt" - mondta a Henley irodalmi fesztiválon. "Ez nagyon idegesítő, és nem akartam, hogy ez legyen. Sose higgyék el azt, amit a moziban látnak" - mondta.

A mindenség elmélete Jane és Stephen Hawking házasságának története, de valahogy teljesen kimaradt belőle, hogy a pár nem Cambridge-ben töltötte az egész életét, hanem állandó utazgatással, ami, tekintettel Hawking betegségére, elég komoly erőfeszítéseket igényelt a férje ápolása mellett két gyereket is nevelő, saját tudományos karrierjét feladó Jane-től. Pedig még a nászútjukat is egy amerikai fizikai konferencián töltötték.

Jane Hawking például felvetette, hogy igazán lehetne a filmben egy jelenet, amin gyorsított felvételen mutatják, ahogy a család útra kell: ahogy összepakolják és bepakolják a bőröndöket, a tolókocsit és az utasokat egy kocsiba, mert ez jól jellemezte egész életüket. "De azt mondták, hogy az időbeli megkötések miatt ez lehetetlen" - mesélte.

Hawking már a film bemutatásakor jelezte aggályait, amivel mások is egyetértettek. Michelle Dean filmkritikus szerint a film például teljesen elhanyagolta annak bemutatását, hogy hogyan is jutott Jane arra a döntésre, hogy feláldozza saját karrierjét. Ahogy a film teljesen elkente a végül a válásukhoz vezető konfliktus bemutatását is, így azok, akik nem olvasták a könyvet, csak a filmet láthatták, úgy hihetik, hogy a pár csodálatos, könnyáztatta, tiszteletteljes beszélgetés során jutott az elhatározásra, nem pedig üvöltözős vita végén egy nyaralás alatt. (Via The Guardian)