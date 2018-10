Erős földrengés volt Haitin

Helyi idő szerint szombat este erős, 5,9-es földrengés rázta meg Haitit. Az amerikai földtani intézet szerint a földmozgás epicentruma az ország északi részén található Port-de-Paix-től 20 kilométerre északnyugatra volt, 15,3 kilométeres mélységben. A földrengést két kisebb utórengés követte. Eddig 11 halottról érkezett jelentés, a kormányszóvivő szerint több százan megsérültek.

Több városban is épületek omlottak össze: Plaisance-ben ledőlt a a Szent Mihály katolikus templom homlokzata, de komoly károkról számoltak be Port-de-Paix-ből, Gros-Morne-ból, Chansolme-ból és Tortuga szigetekről is. (BBC)