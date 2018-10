Megölhették a szaúdi újságírót hazája isztambuli konzulátusán

Kedd óta keresik az Isztambulban eltűnt szaúdi újságírót Jamal Khashoggit. Szaúd-Arábia egyik fő kritikusa tavaly hagyta el az országot és azóta az Egyesült Államokban él. Most azért kereste fel a konzulátust, mert házasságot akar kötni, amihez szüksége lett volna hivatalos iratokra. Menyasszonya látta az épületbe bemenni, de kijönni már nem. A török hatóságok szerint

megölték Khashoggit Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán.



A nyomozásra rálátó egyik forrás szerint gyilkosságot előre kitervelték, az elkövetés után pedig azonnal eltüntették a holttestet. A török hírszerzés szerint kedden 15 szaúdi állampolgár, köztük tisztviselők érkeztek két külön repülőgéppel Isztambulba, akik mind azonnal a konzulátusra mentek, és még aznap hazautaztak.

Fotó: OZAN KOSE/AFP

A szaúdiak szerint még aznap elhagyta az újságíró az épületet, amit nyugodtan át is kutathatnak a török nyomozók. Mohamed al-Otaibi főkonzul a Reuters tudósítóját be is engedte az épületbe, bizonyítandó, hogy nincs ott Khashoggi. Bár mindenhol kamerák üzemelnek, a szaúdiak szerint a felvételeket nem rögzítik.

A Human Rights Watch emberi jogi civil szervezet vizsgálatot sürget az ügyben. Hangsúlyozzák: ha a szaúdi hatóságok titokban őrizetbe vették az újságírót, az gyakorlatilag államilag végrehajtott emberrablásnak minősül.