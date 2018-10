Taylor Swift életében először szólalt meg politikai kérdésben

Taylor Swift, napjaink egyik legnépszerűbb énekesnője komoly felfordulást keltett az Egyesült Államokban, miután életében először szólalt meg nyilvánosság előtt közéleti kérdésben: Swift ugyanis Instagramon támogatásáról biztosított két demokrata jelöltet Tennessee államban a közelgő időközi választás előtt.

A 28 éves Swift szerint az elmúlt két év eseményei után többet nem vonakodhat azzal, hogy elmondja álláspontját, majd elmesélte, hogy ő mindig aszerint szavaz, hogy melyik jelölt védi meg és harcol azokért az emberi jogokért, melyek szerinte mindenkit megilletnek.

Majd azzal folytatta, hogy hisz az LMBT-jogokban, és bármiféle diszkrimináció, amely valakit a szexuális orientációja vagy a neme miatt érint, rossz. Ugyanígy, a rendszerszintű rasszizmus, melyet a színesbőrű emberek irányába lehet tapasztalni az Egyesült Államokban, rémisztő és émelyítő.

Fotó: LISA O'CONNOR/AFP

Swift egyben nyíltan ki is állt Tennessee állam republikánus jelöltje ellen, aki jelenleg is képviselője az államnak: mert ugyan, ahogy a múltban, úgy a jövőben is szeretne nőkre szavazni a választásokon, de Marsha Blackburn esetében ezt nem tudja megtenni, mivel Blackburn eddigi szavazási döntéseit rémisztőnek tartja.

Tennessee állam jellemzően republikánus többségű, ugyanakkor az előrejelzések most azt mutatják, hogy a november eleji időközi választás előtt a szokottnál kisebb a különbség a jelöltek között. (BBC)