Trump tanácsadója online manipulációkhoz kért tanácsot izraeli hírszerzők cégétől 2016-ban

Donald Trump egyik kampánytanácsadója, Rick Gates a 2016-os elnökválasztási folyamat idején egy izraeli céggel egyeztetett az előválasztás befolyásolásáról Trump javára, egyebek közt a közösségi média manipulálásával - írta a The New York Times.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A lap azt állítja: Rick Gates arról egyeztetett a Psy-Group nevű izraeli magáncéggel - amelynek munkatársai volt hírszerzők -, hogy milyen módszerekkel lehetne befolyásolni a választói akaratot. Felmerült, hogy az izraeliek a közösségi médiában létrehoznak hamis fiókokat, álprofilokat, továbbá hírszerzési módszerekkel információkat gyűjtenek a republikánus elnökjelölt politikai ellenfeleiről, beleértve a republikánus elnökjelöltségre pályázó többi republikánus politikust és Hillary Clintont, a Demokrata Párt elnökjelöltjét is.

A New York Times által idézett dokumentumok szerint Gates azt szerette volna elérni, hogy a választók Trumppal rokonszenvezzenek. A Psy-Group több javaslattal is előállt, de a lap hangsúlyozta: nincs bizonyíték arra, hogy Donald Trump kampánycsapata élt volna az ajánlataikkal, és egy idő után maga Rick Gates is elvesztette az érdeklődését a cég iránt, vélhetően azért is, mert a kampánytanácsadók kifejlesztettek közben egy közösségi médiára alkalmazható stratégiát. A Psy-Group tulajdonosa, Joel Zamel 2016-ban találkozott Donald Trump Jr.-ral.

A lap szerint az ügyet a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálja. A Mueller-bizottság feladata annak feltárása, hogy összejátszottak-e a Trump-kampány munkatársai az oroszokkal a 2016-is elnökválasztási kampány idején.

A lap információi szerint a Mueller vezette bizottság kivizsgálta a céget, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei több órát töltöttek a Psy-Group munkatársainak kikérdezésével. Az idén a szövetségi nyomozók bírói végzéssel fordultak az izraeli rendőrséghez és az izraeli igazságügyi minisztériumhoz, kérve az izraeli Petah Tikvában bejegyzett cég számítógépeinek lefoglalását.

A Psy-Group ellen jelenleg felszámolási eljárás folyik. (MTI/New York Times)