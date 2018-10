Mindenki tudta a faluban, hogy az apja erőszakolja a tizenéves boldvai lányt, mégsem tett senki semmit

Különösen kegyetlen ügyben hirdetett ítéletet csütörtökön a Miskolci Törvényszék.

Elítéltek egy apát, aki tíz éven keresztül erőszakolta, majd zaklatta a tizenéves lányát. Elítélték az anyát is, amiért ez ellen nem tett semmit se.

A lánynak két gyereke született az apától, a másodikat egyszerűen betették meghalni az ágyneműtartóba, nehogy kiderüljön a titkolt kapcsolat.

Pedig a vérfertőzésről valójában mindenki tudott, az iskolaigazgatón keresztül a szomszédokig. Mégsem történt semmi egészen a csecsemő haláláig.

Furcsa család voltak - mondta egy ismerősük a boldvai A.-ékról. Ott volt a Béla, akinek három különböző nőtől 12 gyereke van. Nem voltak gátlásai a párválasztás terén, a második élettársa az első testvére volt. A harmadik pedig a második élettársa lánya. Vele, Hajnalkával Béla már össze is házasodott. 7 közös gyerekük született, egyikük a most 21 éves Alexandra.

A furcsa nagyon enyhe kifejezés, Bélát, Hajnalkát és Alexandrát ugyanis azért állították bíróság elé, mert a rendőrök még 2016-ban egy ágyneműtartóba dugott párducmintás táskában találták meg Alexandra újszülött kislányát. Már nem élt.

Az apát, az anyát és a lányukat csütörtökön elsőfokon el is ítélték emberölés, illetve emberölésben való bűnsegédlet miatt. A bíróság szerint a lány otthon szülte meg a kisbabáját, amit aztán az anyja takaróba és pulóverbe bugyolált, berakta a párducmintás táskába, majd besuvasztotta az ágyneműtartóba. A kislány négy órán belül, különösen gyötrelmes szenvedés közepette megfulladt. Az apa és a lányanya pedig a vád szerint minderről tudott.

A történt azonban sokkal súlyosabb még ennél is. A nyomozás során ugyanis kiderült, hogy Alexandra kislányának apja a saját tulajdon édesapja, aki tízéves korától kezdve fogva tartotta, verte a lányát, és heti rendszerességgel használta szexuális játékszerként. A lány anyja pedig nemhogy segített volna Alexandrának, hanem még rá is tett egy lapáttal.

A tíz éven át tartó vérfertőző kapcsolatról pedig egy idő után már az egész szomszédság tudott, sőt, sejtette az iskolaigazgató és a családsegítő is. Mégsem történt semmi egészen a tragédiáig.

Szerelmes lett a saját lányába

Alexandra 2016 júniusában egy vasárnap hajnalon szülte meg az alig négy órát élt leánygyermekét. A szülés borzalmas higiéniai körülmények között történt, de így sem volt komplikáció. Mégis, a lányban bennmaradt a placenta, amely miatt másnap rosszul lett, de olyannyira, hogy mentőnek kellett kórházba szállítania.

A kórházban pedig egykettőre feltűnt, hogy a lány szült, és mivel Alexandra ezt tagadta, rendőrt kellett hívni hozzá. A rendőrök is látták, hogy baj van, el is kezdték keresni az újszülöttet.

A család először megpróbálta félrevezetni őket, de Alexandra végül elárulta, hová dugták az akkor már halott csecsemőt.

Rögtön eljárás is indult: a lány ellen.

Az esetről szóló első híradások is arról szóltak, hogy a lányanya ellen folyik eljárás a csecsemő halála miatt. Béla és Hajnalka pedig kamerák előtt állva mondták el azt, hogy ők semmit sem tudtak arról, hogy a lányuk terhes, és babája született.

Ez olyannyira hazugság volt, hogy pár napra rá a szomszédok nyilatkozták tele a sajtót azzal, hogy a halott kisbaba apja minden bizonnyal Alexandra apja, Béla.

A lány azonban sokáig maga is hallgatott erről, végül csak akkor kezdett el beszélni, amikor DNS-teszt bizonyította: a halott csecsemője apja a saját tulajdon édesapja. Az ő és a szomszédok vallomásaiból ekkor bontakozott csak ki a teljes történet.

Ezt csütörtöki ítélethirdetéskor a bíró részletesen ismertette.

Fotó: Halász Júlia/444

A.-ék többedmagukkal laktak a boldvai házukban. Nem csak a gyerekek éltek velük, hanem Hajnalka édesanyja is, aki amúgy Béla korábbi élettársa és két másik gyerekének anyja is volt.

A bíróság szerint amikor Alexandra serdülni kezdett, az apja “beleszeretett, szerelmes lett belé”. Ezeket a szavakat Béla használta.

2006-ban, a lány tízéves korában ezért levetkőztette, megcsókolta, majd megerőszakolta. Ezután megfenyegette, hogy ne szóljon erről senkinek se. Ezt követően 10 éven át heti átlag két alkalommal folytatott a lánnyal szexuális kapcsolatot. Ha ellenállt, felpofozta, lefogta.

Alexandra édesanyja, Hajnalka, 2010-ben jött rá arra, mit tesz a férje a lányával. A bíró által elmondottak szerint Hajnalka a lányát okolta a kialakult helyzetért, és rettegett attól, hogy ha kitudódik a kapcsolat, akkor a gyerekei intézetbe kerülnek.

Ezért ahelyett, hogy tett volna ellene, beletörődött a helyzetbe, sőt, maga is verni és fenyegetni kezdte a lányát, hogy az senkinek se szóljon a történtekről.

Az ekkor csupán 14 éves Alexandrát teljesen felőrölte az anyja beletörődése. A bíró szerint ezután a pont után már nem is harcolt az apja ellen, kilátástalannak ítélte meg a helyzetét, nem állt többé ellen.

Alexandra Fotó: Halász Júlia/444

A lány még iskolás volt, amikor először teherbe esett az apjától 2011-ben. A szülei annyira tartottak attól, hogy kitudódik az apjával való kapcsolata, hogy kivették az iskolából. A gyereket megszülte, apa nélkül anyakönyvezték.

Alexandra onnantól kezdve lényegében sehová sem mehetett, nem engedték neki, hogy a barátkozzon, az ideje nagy részét otthon kellett tölteni, ahol azonban csak még jobban ki volt téve az apja kénye-kedvének.

A lánynak ugyan egyszer a Facebookon keresztül sikerült kialakítania egy kapcsolatot egy szomszéd faluból származó férfival, őt azonban az apja rövid úton elüldözte mellőle. Például azzal, hogy öngyilkossággal fenyegetőzött, egyszer még egy kötelet is letett elé.

Így jött el 2015, amikor Alexandra újra terhes lett.

A rendőrségi feljelentést valahogy elkavarták

A bírósági eljárás során meghallgatott tanúvallomások alapján a környéken élők már évek óta tisztában voltak azzal, hogy Béla saját lányával él nemi életet, és hogy a boldvai családdal együtt élő páréves kislánynak nem egy ismeretlen, hanem Béla az apja. Ez elég egyértelmű volt, hiszen a lány senki más társaságában nem fordult meg.

Sőt, egyesek még azzal is tisztában voltak, hogy Alexandra újra terhes.

A szomszédjuk egy alkalommal neki is szegezte a kérdést Bélának:

Terhes a lányod?

Ugyan kitől? - kérdezett vissza Béla.

Hát tőled! - érkezett a válasz, és Béla erre már nem mondott semmit se.

Egy környékbeli lány arról beszélt, feltűnő volt a szülők viselkedése, és az is, hogy sehová nem engedték el Alexandrát. A lány lényegében csak a boltba és a kúthoz járhatott csak ki néha.

Pedig mindent megtettek azért, hogy a lány második terhessége ne derüljön ki: bő ruhákba öltöztették, és szíjjal kötözték össze a hasát.

Fotó: Halász Júlia/444

Mindhiába, Boldván nyílt titok volt, hogy a lány terhes, az apa pedig a tulajdon apja. Ennél sokkal megdöbbentőbb viszont az, hogy Alexandra terhességéről még a szociális jelzőrendszer is tudhatott.

A bíró külön kiemelte, hogy a lány iskolájának igazgatója már 2011-ben sejtette, hogy Béla nem megengedett szexuális kapcsolatot folytat a lányával.

„Erről írásban értesítette is az illetékes rendőrkapitányságot, a feljelentés azonban érthetetlen módon és tisztázatlan okból nem jutott el a címzettekig, de ha eljutott is, intézkedés nem történt” - mondta a bíró.

Az iskolaigazgatón kívül a helyi családsegítő is arról beszélt, hogy már 2011-ben felmerült a vérfertőző kapcsolat. A lány második terhességnél pedig a védőnőnek tűnt fel, hogy valami nem oké. Ő Alexandra kisebbik lányát ment meglátogatni,

de valahogy sohasem találkozott a lányanyával, a szülei mindig kitaláltak valami kifogást, miért nem láthatja, vagy miért nincs otthon Alexandra.

Nyilván, hiszen ha a védőnő meglátta volna a lányt, rögtön felismerhette volna, hogy terhes. Hiába volt azonban az iskolaigazgatói feljelentés, és hiába volt a szakemberek gyanúja, nem történt semmi.

Alexandra később a vallomásában azt mondta, azért nem számolt be korábban az erőszakról, mert az anyja és az apja még a rendőrségi eljárás megindulása után is fenyegették. Mindenesetre a kórházból már nem hazament, hanem más családtagjaihoz.

Fotó: Halász Júlia/444

Bélát és Hajnalkát azonban így is csak 10 hónappal a csecsemőgyilkosság után vették őrizetbe.

A vége az lett, hogy még a végletekig kihasznált lányt is elítélték

A nyomozás ezután valóban meglódult, végül Béla és Hajnalka ellen 2017 őszén emeltek vádat. Mindkettőjük ellen emberölés miatt, illetve Béla ellen szexuális erőszak miatt, Hajnalka ellen pedig kiskorú veszélyeztetése miatt is.

Plusz vádat emeltek a tíz éven át vert, megfélemlített, és szexuálisan kihasznált Alexandra ellen is, mondván, ő maga is részt vett a saját gyereke megölésében.

A bíróság csütörtökön ítéletet is hirdetett:

Béla 25 év fegyházbüntetést kapott. A férfi a nemi erőszakot elismerte, a kisbaba megölését ugyanakkor nem, szerinte ő akkor ott sem volt, hanem munkában volt, a gyerekek meg iskolában. Igaz, aznap vasárnap volt, mint ahogy erre a bíró rá is mutatott, munkába és iskolában aznap nem lehetett lenni. Béla vallomása amúgy is ellentmondásos volt, így bizonyítottnak látták azt, hogy ott volt a baba megölésekor, így pedig bűnsegéddé vált.

Hajnalka 20 évet kapott előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. Először ugyan ő is tagadott, végül azonban megtört, és bevallotta, hogy ő rakta a babát az ágyneműtartóba. Felelnie kellett még azért is, hogy anyaként nem tett semmit, hogy Alexandrát kimentse az apja karmaiból. Sőt, a férjével együtt még azért is, hogy a csecsemőgyilkosságnál engedték, hogy jelen legyen további 3 kiskorú gyerekük is.

Hajnalkát a bíró különösen kiosztotta, mondván, hogy rengeteg alkalma lett volna, hogy anyaként a hatóságokhoz forduljon, tőlük pedig minden segítséget megkapott volna

“Nem fogadható el az érvként, hogy attól tartott, hogy ha jelenti a férje magatartását, akkor a gyerekei intézetbe kerülnek. Az jobb, ha apuka erőszakolja a közös gyereküket? Összetörve ezzel a kislánya családról, szerelemről alkotott összes álmát?” - mondta a bíró. Védelmeznie kellett volna a lányát, de ő homokba dugta a fejét.

Homokba dugta a fejét Fotó: Halász Júlia/444

A bíró még azt is a fejére olvasta, hogy a nő a lányt hibáztatta a kialakult helyzetért. Ezért nem a gyerek a hibás, hanem a szülő - mondta.

Béla és Hajnalka hang nélkül hallgatta végig az ítélethirdetést. Korábban mindketten azzal védekeztek, hogy a lányuk az ő tudtuk nélkül ölte meg a csecsemőt. Az előtt pedig azt mondták, nem is tudták, hogy a lányuk terhes.

Végül pedig két év börtönre ítélték Alexandrát is, amiért bűnsegédként részt vett a saját kislánya megölésében.

Alexandra a rendőrségnek azt mondta, nem volt magánál a szülés után, így tenni sem tudott a csecsemőgyilkosság ellen. Ez azonban a bíróság szerint nem volt igaz.

Ugyanakkor a bíró még ezt a két évnyi börtönbüntetést és felfüggesztette az ő esetében. Az ugyanis, hogy a lány sértettként éveken keresztül elszenvedője volt az apja erőszakának, különös enyhítő körülmény volt.

Elítélték Alexandrát is, igaz, a legenyhébb büntetést kapta Fotó: Halász Júlia/444

Igaz, arra mégsem volt elég, hogy a lányt felmentsék, bár börtönbe így sem kell mennie. A bíró ezt azzal indokolta, hogy a szülői erőszak szerinte nem zárta ki teljesen a cselekvési lehetőséget, csak korlátozta, azaz Alexandrának lett volna esélye segítséget kérni, mint ahogy a szomszéd faluban élő férfival is volt lehetősége az interneten keresztül megismerkedni. A csecsemőgyilkosságnál pedig jelen volt, nem tett ellene.

Az ügy ezen részéről más bíróság már nem is fog véleményt mondani, Alexandra és az ügyvédje ugyanis belenyugodott az ítéletbe, nem fellebbeztek. Alexandra a tárgyalás után azt mondta, pszichológushoz jár, a történtek pedig az egész életén nyomott hagytak. Azóta azonban megházasodott, sőt, újra gyereket vállalt.

A szülei mindketten fellebbeztek, és továbbra is tagadják a csecsemőgyilkosságot. Apja az ítélet után azt mondta, kitart amellett, hogy ő nem volt ott akkor, amikor a csecsemőt berakták az ágyneműtartóba. Az ő ügyük másodfokon folytatódik tovább.