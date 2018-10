A Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai Osztályának vezetője is megszólalt a kirúgott szívsebész ügyében

„Nem vagyok Székely László barátja, nem kért meg, hogy szólaljak meg az érdekében. Nem tudok és nem is áll szándékomban a Kardiológiai Intézet belügyeibe beleszólni. Magam miatt írok” - így kezdi bejegyzését Dr. Andrássy Péter, aki öt éve vezeti a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai Osztályát. A posztban arról ír, Székely kéthetente járt az osztályukra, ahol megbeszélték a két hét alatt műtétre váró betegeket. „Nekünk Székely doktor elsősorban nem a „sztársebész” volt, hanem egy kolléga, akinek a beteg érdeke az első. És mindegy volt számunkra, hogy egy hajléktalanról, egy drogos terhes asszonyról vagy bárki másról van szó, a beteget nézte” - írja Dr. Andrássy, aki maga is érezte már, milyen az, ha valaki körül elfogy a levegő, és most úgy véli, nem állnak ki elegen a szívsebész mellett.

