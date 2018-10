Ha egy tavalyi résztvevő mondja el, milyen jó dolog az OTP Business üzleti versenye, elhiszed?

Gazdasági szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára kiírt pénzdíjas tanulmányi verseny, már második alkalommal: ez az Üzletrace 2.0, az OTP Business szervezésében. Rozáliát kérdeztük arról, milyen volt a tavalyi futam és milyen érzés volt elvinni a fődíjat?



- Mi motivált a jelentkezésre, és egyáltalán: honnan tudtad meg, hogy van mire jelentkezni?

- A versenyről teljesen véletlen szereztem tudomást: egy tanárom küldött egy hírlevelet a lehetőséggel. A kihívás érdekes témaköre, és a szervező cég mellett tetszett, hogy nem megoldhatatlanul körülményes, de képességeket és ötleteket jól értékelő munkával lehetett jelentkezni.

Mindig is érdekelt a Bank működése, már csak azért is, mert ügyfél voltam és vagyok ma is. Érdekelt, hogy vajon milyen szakmai komponensekből hogyan tevődnek össze az általam használt banki szolgáltatások. Emellett az egyetemen sokat foglalkoztunk önkéntesként is a pénzügyi tudatosság javításával hazánkban. Valamint személy szerint engem a fintech is nagyon érdekelt, és arra gondoltam, ez a verseny jó lehetőség arra, hogy megismerhessem a legnagyobb magyar pénzintézetet közelről. Persze a nyeremény is csábító volt, valamint nagyon tetszettek a menő kreatívok is :)



- Milyen volt az első élő találkozó a mezőnnyel? Volt valami általános iskolai első osztályos évnyitós para, vagy ez azért már felnőtt dolog, ahol mindenki tudta, mire jött és nem volt gond a szocializációval?



- Az első találkozó a mezőnnyel nekem nagyon inspiráló volt, mert a legtöbb versenyen általában ugyanabból az iskolából vannak jelen azonos emberek, azonban itt az objektív értékelésnek és feladatoknak köszönhetően lehetőségem nyílt országszerte és határon túlról networkölni tehetséges korombeliekkel. Az első percekben izgatott volt mindenki, és csak távolról méregette egymást, de a nap végére a közösen átélt izgalmak és az ismerkedési lehetőség néhány OTP-s vezetővel és munkatárssal mindenkit magabiztossá tett. Számomra ez különösen fontos volt, mert az OTP korábban számomra szigorú és rugalmatlan helynek tűnt, azonban ez a verseny jó kezdete volt azon emberek megismerésének, akiket azóta már lényegében második családomnak tekintek.

- Mi lett a fődíjjal?

A pénzt csapattársammal, Viktorral elfeleztük, én Norvégiába mentem túrázni, ami alighanem életem egyik legmeghatározóbb élménye marad, a maradékot pedig stílusosan betettem az OTP-be.

- Ha jól tudom, a verseny után a győzteseket állással kínálta meg az OTP. Erre eleve számítani lehetett vagy meglepetés volt?

- Is-is. A verseny végén megszólítottak minket, elmondták, hogy elégedettek voltak az alapos munkánkkal és szívesen bevennének a csapatba. Én egyébként már korábban is gondoltam az OTP-re a fintech iránti nyitottság miatt. A versenynek köszönhetően magabiztosabbnak éreztem magamat, és persze nagyon hálás vagyok ezért, mert végül olyan területre kerülhettem, ahol a feladatom és a munkaköröm jellege olyan komoly, amely kevés diáknak adatik meg. Ez a verseny számomra király ugródeszka volt ahhoz, hogy a koromhoz viszonyítva elég menő szakmai networköm és munkatapasztalatom lehessen. Egyébként meg (ez egy pro-tipp) ezek a versenyek nagyban megkönnyítik a motivációs levél írást vállalatokhoz: segít, ha már ismered a jelentkezési helyet, az meg pláne, ha már beszéltél korábban személyesen azokkal az emberekkel, akik a motivációs leveledet olvassák.

- Volt-e bármilyen kellemetlen élménye bárkinek, aki részt vett a versenyen, kell-e félni akármiért a jelentkezéstől?

- Szerintem nem. Emlékszem, a legtöbben csapatokban jöttek, de például a különdíjat egy lány kapta, aki teljesen egyedül alkotta meg a megoldását, és én nagyon tiszteltem, ahogy ő már előre látta, hogy nincs itt semmi aggódnivaló.

- Mit tanácsolsz azoknak, akik az idén jelentkeznek, mivel készüljenek?

- Érdemes a bank vállalkozási tevékenységét megvizsgálni, ez magabiztosságot ad, valamint segít megismerni az OTP Business által képviselt értékeket, amik segíthetnek a jó eredmény elérésében. Emellett fontos tisztelni a többi versenyzőt, mert mindenki máshogyan fejezi ki magát, de a tavalyi pályázat során emlékszem, sok olyan részötlet volt, ami igen tetszett a zsűrinek és elgondolkodott rajta. Az igényesség is fontos lehet még, mert egy bulletpointos alap prezentációval szerintem nem fejez ki elegendő tiszteletet a versenyző saját megoldása iránt. De a legfontosabb: megfogadni a zsűri köztes megjegyzéseit és tanácsait, mert náluk a bankban ez ténylegesen építő szándékú. Szerintem Viktorral a mi eredményünk részben annak is köszönhető volt, hogy a zsűri észrevételeit és kérdéseit külön kidolgoztuk a következő fordulóra.

---

Rozália nemzetközi gazdálkodás szakos, csapattársa, Viktor kereskedelem-marketinges hallgató. Korábban is vettek részt tanulmányi versenyeken, de az Üzletrace jellegében teljesen más volt, mert, mint kiderült, az OTP-nél elsősorban a hozott belső értékeket vették figyelembe és csak másodsorban a csomagolást. A résztvevők számára, mint mesélik, nagy élmény volt face-to-face megvitatni ötleteiket olyan vezetőkkel, akik valódi, igazi pénzüket befektető ügyfelek számára hoznak előnyös döntéseket.

Ha te is gazdasági szakon tanulsz és érdekel a verseny, katt az Üzletrace hivatalos weboldalára, október 14-ig, mert az a jelentkezési határidő!