Emberek a világban: egy amerikai férfi láncfűrésszel támadt a fiára, aki egy fűnyíróval védte magát

Bristol egy kis település Tennessee államban. Itt esett meg még júliusban, hogy egy családhoz riasztották a rendőröket. Amikor kimentek, ott találták a vérző lábú és vérző fejű, 76 éves Douglas Fergusont.



A férfin átment egy fűnyíró, és az is hamar kiderült, hogy a fűnyírót Ferguson fia vezette.

A rendőrök meghallgatták a tanúkat, az ő elmondásuk alapján állt össze a történet:

Nem véletlen, hogy Ferguson fia ráhajtott a 76 éves apjára a fűnyíróval, előtte ugyanis a férfi rátámadt egy láncfűrésszel.

Apa és fia már régóta haragban volt egymással, többször is volt korábban konfliktusok. Ez az utolsó azonban kissé elharapózott. Douglas kórházba került, a lábát le is kellett vágni. A hten engedték ki a kórházból, hogy aztán rögtön őrizetbe is vegyék. A vád ellene, gyilkossági kísérlet a fia ellen, aki csupán övédelemből, jobb híján védte magát a fűnyíróval. (Times)