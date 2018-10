Az olasz belügyminisztérium el akarja szállítani a menekülteket az őket befogadó városból, Riacéból

Domenico Mimmo Lucano (b), Riace polgármestere átveszi a Drezdai Békedíjat, amivel 2017-ben tüntették ki 1998-ban indított menekültbefogadó programjáért. Fotó: ARNO BURGI/dpa Picture-Alliance/AFP

A jövő héten táborokba szállítják a dél-olaszországi Riacéből a menekülteket. A kisváros saját elhatározásából fogadta be a menedékkérőket, de ez nem tetszik a fasiszta vezetésű belügyminisztériumnak, amely a múlt héten a városka csak Mimmóként emlegetett polgármesterét, Domenico Lucanót is letartóztatta és házi őrizetbe vette.

Mimmót azzal vádolják, hogy ő szervezett esküvőket a bevándorlóknak azért, hogy azok letelepedhessenek Olaszországban.

Mimmo világhírű lett azzal, hogy kihalófélben levő városkájába menekülteket telepített be az elhagyott házakba, akiknek munkalehetőség mellett képzést is biztosított. Mimmo nem most, az ún. menekültválság alatt kezdte ezt, 1998 óta több száz menekültet fogadott be az így már kétezer lakosúra nőtt településen. Programját az integráció sikeres példájaként szokás emlegetni, őt magát 2016-ban a világ 50 legjobb vezetője közé választotta a Fortune amerikai gazdasági lap.

Ellene lép most fel a fasiszta Liga-párt elnöke, az új belügyminiszter, Orbán Viktor egyik legfőbb európai szövetséges, Matteo Salvini, aki szerint Mimmo letartóztatása is bizonyítja, hogy a kormány "háborút indított a bevándorlási biznisz ellen".

Lucano ügyvédje szerint valójában a "megszámlálhatatlanul sok ember, politikusok, értelmiségiek, művészek által rendkívülinek tartott Riacei model megsemmisítése" a fasiszta politikus célja.

Az ügyészség lehallgatott beszélgetésekre hivatkozva házasságszervezéssel gyanúsítja Mimmót, állításuk szerint egy bevándorló nőnek mondta azt "félreérthetetlenül" hogy a problémáira a házasság jelentene megoldást. A nő tartózkodási engedélyét háromszor utasították el, Lucano állítólag erre mondta neki, hogy a házasság lehet "az egyetlen út előre".

Polgármesterként Lucano a városi anyakönyvért is felel, így elvben lehetősége van gyorsan lebonyolítani a menyegzőket. (Via BBC)