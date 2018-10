Az USA és Nagy-Britannia is bojkottálhatja a szaúdi befektetői konferenciát

A BBC értesülései szerint a diplomáciai nyomásgyakorlás első jeleként Nagy-Britannia és az Egyesült Államok is bojkottálhatja a most októberre tervezett, sivatagi Davosnak is becézett rijádi befektetői fórumot, aminek már több médiatámogatója visszalépett Dzsamál Hasogdzsi, a rendszerkritikus szaúdi újságíró két héttel ezelőtti eltűnése, valószínűsíthető halála miatt. A török hatóságok hivatalosan meg nem erősített, csak névtelen források által kiszivárogtatott gyanúsításai szerint Hasogdzsit kivégezték, holttestét feldarabolták. Erről a török források szerint képi bizonyítékok és hangfelvétel is van, de azokat nem hozták nyilvánosságra. Még csak az se egyértelmű, hogy megosztották-e ezeket a bizonyítékokat a nyugati titkosszolgálatokkal.

Dzsamál Hasogdzsi (sötét zakóban) belép a szaúdi konzulátus épületébe. Ez az utolsó felvétel az eltűnt újságíróról. Fotó: AP

Donald Trump - akinek a veje, Jared Kushner zavarbaejtően jó viszonyban van Szaúd-Arábia de facto urával, Mohamed Bin Salman koronaherceggel, aki az amerikai titkosszolgálatok értesülései szerint hónapokkal ezelőtt már parancsot adott az önkéntes száműzetésben az Egyesült Államokban élő Hasogdzsi elrablására - hosszú hallgatás után a héten azt mondta, hogy ha valóban Szaúd-Arábia a felelős Hasogdzsi eltűnéséért, akkor "meg fogja büntetni" az országot.

Ennek első jele lehet, hogy a BBC értesülései szerint az amerikai pénzügyminiszter, Steve Mnuchin, és a brit kereskedelmi miniszter, Liam Fox is kihagyhatja a konferenciát, amin bin Szalman koronaherceg a reformjait próbálná promótálni. A BBC megkeresésére Fox titkárságán csak azt közölték, hogy a miniszter naptárát még nem véglegesítették.

A BBC úgy tudja, hogy közben a háttérben az európai és az amerikai diplomácia már arról egyeztet, hogy milyen közös nyilatkozatban ítéljék el Szaúd-Arábiát, amennyiben bebizonyosodik, hogy ők tüntették el, gyilkolták meg az újságírót.