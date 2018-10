Kora nyárinak is szép lenne ez a késő őszi nap!

Remek időnk van! És még ennél is remekebb időnk lesz. Érzékszervi vizsgálatom - az ablakon kinézés - alapján állíthatom, hogy egy aprócska felhő sincs az égen, így bár most, kora hajnalban helyenként még csípős lehet a levegő - Budapesten ugyan 10 fok fölött van a hőmérséklet, de észak-keleten 2-3 fokok is előfordulnak -, a napsütésben hamar felmelegedhet.

A túlnyomóan derült, csapadékmentes időben már délelőtt 11-17 fokig melegedhet a levegő, délutánra pedig már mindenhol legalább 20 fok lesz, az ország déli és keleti részein pedig akár 24 is. És a legjobb az egészben, hogy a jövő hét szerdáig ez így is marad!