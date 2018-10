Trump szerint talán nem kamu a klímaváltozás

"Azt hiszem, valami történik. Valami változik, aztán majd visszaváltozik. Nem hiszem, hogy ez szándékos hazugság lenne, valószínűleg van különbség. De azt nem tudom, hogy ember okozta-e" - foglalta össze Donald Trump a CBS 60 Minutes című magazinjában, hogy per pillanat mit is gondol a klímaváltozásról, ha nem túlzás ezt az igét használni.

Donald Trump egy éve jelentette be, hogy ki akarja léptetni az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezményből, amelyben a csatlakozó országok amúgy csak önkéntes vállalásokat tettek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. Azóta az ENSZ klímaügyi kormányközi testülete újabb jelentést adott ki, amely szerint még az optimistább, mindössze 1,5 fokos felmelegedéssel számoló model alapján is 2040-re katasztrofális következményei lehetnek a klímaváltozásnak, így nagyjából tíz éve maradt az emberiségnek arra, hogy drasztikusan korlátozza a gázkibocsátást.

Lesley Stahl, a 60 Minutes riportere felhívta rá az elnök figyelmét, hogy saját tudományos tanácsadói, a NASA és a meteorológiai szolgálat, a NOAA szakemberei mind teljes bizonyossággal állítják, hogy a klímaváltozást az emberi tevékenység okozza. "Nem tagadom a klímaváltozást. De ugyanennyi erővel akár meg is fordulhat" - mondta Trump, fittyet hányva minden tudományos érvre, adatra és számításra. Majd arról kezdett beszélni, hogy több millió év időjárásával összevetve mi van. "Ez maga a tagadás" - vetette közbe Stahl, mire Trump arról kezdett beszélni, hogy "azt mondják, régebben sokkal rosszabb hurrikánok is voltak, mint most a Michael".

"Kik mondják? Ők?" - kérdezett vissza kicsit direkten Stahl. "Az emberek" - válaszolta az elnök.

Mire Stahl felvetette, hogy a tudósok, akik riadóztatnak a klímaváltozás miatt, azt állítják, hogy minden korábban tapasztaltnál rosszabbra fordult a helyzet. Amire Trump azt felelte, hogy meg kéne vizsgálni ezeknek a tudósoknak a politikai motivációit. "Meg kéne mutassa ezeket a tudósokat, mert ezeknek mind komoly politikai szándékaik vannak, Lesley" - mondta Trump. (Via ABC)