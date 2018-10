Elítélték Igort, a galántai pszichológust, aki kezelés helyett piát adott a drogfüggőknek és lefeküdt a beutalt lányokkal

A szlovák munka-, család- és szociális ügyi minisztérium tavaly nyáron vissza is vonta a galántai Tiszta Nap nevelőintézet működési engedélyét, ahol három évvel ezelőtt a visszaélések történtek. Most a botrányt okozó pszichológust is elítélték.

A 32 éves Igor pszichológusként dolgozott a galántai intézetben, amikor az egyik alkalommal a kollégáját helyettesítette. Ahelyett, hogy a kábítószerfüggő ügyfelekre szigorúan vigyázott volna, alkohollal kínálta őket, és aztán részegen három lánnyal le is feküdt. A lányok mindnyájan 17 évesek voltak. A szlovák sajtó szerint egymás között a lányok még fogadást is kötöttek, ki fekszik le leghamarabb a pszichológussal.

A férfit most három év feltételes szabadságvesztésre ítélték. A Trencséni Kerületi bíróság helybenhagyta a Vágbesztercei Járási Bíróság ezzel a döntéssel megegyező korábbi határozatát.



A tárgyaláson elhangzottak szerint a férfi „házasságon kívüli közösülést folytatott a kiskorú R.Ľ.-el, D.M.-el és V.L.-el. Miután megszabadultak a ruhájuktól, fogdosni kezdték egymást és aztán szexuálisan érintkeztek.” (Paraméter.sk/Noviny)