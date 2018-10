2040-re a spanyolok lehetnek a világ leghosszabb életű emberei

2040-re, hacsak nem valósulnak meg addigra a klímakutatók rémálmai, és pusztulunk el mind, Spanyolország megelőzheti a még pár éve is örökös világelsőnek tűnő Japánt a leghosszabb várható élettartam ranglistáján. A témában az eddigi legátfogóbb kutatást végző tudósok szerint ebben főleg a spanyolok étkezési szokásainak, a mediterrán diétának van szerepe.

Az előrejelzést jegyző amerikai Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szerint egészségünket és élettartamunkat leginkább olyan tényezők befolyásolják, melyek nagyban összefüggnek táplálkozási szokásainkkal: a túlsúly, a magas vérnyomás és vércukorszint. Emellett persze a dohány- és alkoholfogyasztásnak is komoly szerepe van.

"Spanyolország e tekintetben jól teljesít, bár dohányzás tekintetében jobban is teljesíthetne" - mondta Christopher Murray, az IHME igazgatója. A kutatás szerint a spanyolok étrendje kiemelkedően jó, ezért is lehet 2040-re már 85,8 év az átlagos várható élettartam. Japánban akkor 85,7 év lesz az IMHE szerint ez az érték, főleg a dohányzás és az egyre gyakoribb elhízás miatt. (Via The Guardian. A tanulmány a Lancetben jelent meg, letölthető .pdf-ben)