Életfogytiglant kapott a kakucsi férfi, aki szabályosan kivégezte volt iskolatársát

Ítéletet hozott a Budapest Környéki Törvényszék egy két és fél évvel ezelőtti, borzasztó gyilkosság ügyében - erről a 24.hu ír.

A most elítélt, a bűncselekmény idején 20 éves kakucsi férfi, K. Bálint egy vadászkéssel tizenháromszor megszúrta, valósággal kibelezte áldozatát, egy szintén 20 éves nőt. Áldozatát ismerte, korábban ugyanabba az iskolába jártak, és a férfi saját bevallása szerint régóta szerelmes volt M. Vivienbe. A fiatal nő nem viszonozta érzelmeit, de azt megengedte, hogy ha éppen fuvarra volt szüksége, a fiú autójával elvigye valahova vagy érte menjen. A gyilkosság napján, 2016. március 4-én az áldozat egy diszkóban szórakozott a Népligetben, hajnalban pedig felhívta a férfit, hogy vigye haza. K. Bálint el is indult érte, de magához vette vadászkését is. A vád szerint azzal a céllal, hogy megvalósítsa mindazt, amit korábban a tabletjén talált felvételeken látott. Ezeken a szadista videókon nőket kínoznak, bedarálnak vagy ölnek meg nagy pengehosszúságú késekkel.

Amikor már Kakucs határánál voltak, megállította a kocsit, és több mint egy tucat késszúrással végzett M. Viviennel. A szúrások között számos olyan köldökkörnyéki húzott szúrás is volt, amiket korábban videókon nézegetett. A kést utána a kéménybe rejtette. Az eljárás során háromszor is beismerte a gyilkosságot, de később mindig visszavonta azokat.

K. Bálint az utolsó szó jogán azt mondta, nagyon sajnálja a történteket. A bíróság emberölés büntette miatt életfogytiglani fegyházra ítélte, azzal, hogy legkorábban 25 év múlva bocsátható szabadon feltételesen.