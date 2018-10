Hardy, a reptéri kutya hősiesen kiszagolta az Ecuadorból becsempészett sült disznófejet

Atlantában, a világ egyik legforgalmasabb repülőterén, az amerikai Vámügyi és Határvédelmi Hivatal kötelékében dolgozik Hardy, a beagle. Az a feladata, hogy kiszagolja a növényi kártevőket és az állatbetegségeket, és olyan különleges képességekkel bír, hogy szaglás alapján kiszúrja, ha valakinek mondjuk élő csiga vagy narancs van a csomagjában. Tiltott gyümölcsöket, növényeket is kiszagol, még azt is, ha valaki egy magas kockázatúnak számító országból próbál húst becsempészni. Pont ez történt most is, amikor egy utas valamiért sült disznófejet szeretett volna bevinni az országba, az ételt a lebukott utas Ecuadorból hozta. Amerikába semmilyen országból sem szabad disznóhúst bevinni, akkor sem, ha alaposan át van sütve, és ezt Hardy is pontosan tudta. A hivatal büszke a beagle-re, ezért közzé is tették a fotókat a fogásról. (AP)