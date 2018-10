Júniusig mintaszerű programmal támogatták a menekültek társadalmi beilleszkedését Budapesten

Miközben a várost elárasztották a kormány idegenellenes plakátjai, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) munkatársai EU-támogatásból mintaszerű programmal igyekeztek támogatni a menekültek társadalmi beilleszkedését Budapesten, írja a Napi.hu.

A BMSZKi munkatársai első lépésben a magyarországi tartózkodáshoz és munkavállaláshoz elengedhetetlen dokumentumok beszerzésében segítettek, a gyereke családoknak megigényelték a családtámogatásokat, óvodába, iskolába íratták azokat, akik már tankötelessé váltak.

A menekülteknek önkéntes nyelvtanárok segítségével egyéni nyelvoktatást biztosítottak és aktívan támogatták őket az álláskeresésben is: segítettek önéletrajzot írni, tájékoztatták őket a munkalehetőségekről, igény szerint még az állásinterjúra is elkísérték őket. Fáradozásaiknak eredménye is volt. Míg a projekt kezdetén még 22 menekültnek nem volt munkája, 25 pedig feketén dolgozott, a támogatási időszak végére már csak három maradt munka nélkül, és volt olyan is, aki már fő- és másodállásban is el tudott helyezkedni.