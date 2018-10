Kanadában kegyelmet kaphatnak a marihuánabirtoklásért elítéltek

Uruguay után Kanada lett a világ második országa, ahol legalizálták a kannabisz birtoklását és akár rekreációs célú fogyasztását is. Szerda 0 órakor hivatalosan is megnyitott az országos kannabiszpiac is, a Buzzfeed értesülései szerint pedig a korábban csupán birtoklás miatt elítéltek akár már szerdán kegyelmet kaphatnak.

Egy ontariói kannabiszgyár, az UP egyik dolgozója, Lisa Duong anyagot mozgat. Fotó: LARS HAGBERG/AFP

A marihuánalegalizáció előkészítéseként 15 millió kanadai háztartásba küldtek tájékoztató anyagot az új kanadai törvényről. Kanadában a tartományok és a helyi önkormányzatok hónapok óta készülnek a törvény bevezetésére, melynek végrehajtásába beleszólásuk is van, ők dolgozhatták ki annak részleteit, hogy hol lehet árulni és fogyasztani a marihuánát. Az ország legkeletibb részén, ahol már elmúlt éjfél, már meg is nyitottak a boltok, ezek előtt már a nyitáskor sorok várakoztak.

Az elemzők szerint az első hónapokban biztos lesznek fennakadások a rendszerben, például rögtön áruhiányra számítanak, mert a legális termelők engedélyezése még bőven folyamatban van. Ahogy az államilag ellenőrzött bolthálózat kiépítése is lassan halad, Ontarióban, az ország legnépesebb tartományában például csak jövő tavasszal nyílnak a boltok, a helyi lakosok addig kénytelenek lesznek online vásárolni a füvet. Hasonló a helyzet a legnyugatibb tartományban, British Columbiában, ahol arányaiban a legtöbb fogyasztó él. Ott szerdán még csak egy bolt fog kinyitni.

A kannabisz legalizációja Justin Trudeau miniszterelnök 2015-ös kampányígérete volt. Szerinte a majd száz éves kannabisztilalom teljesen hatástalannak bizonyult, mert a kanadaiak a tilalom ellenére is a legnagyobb fogyasztók közé tartoztak a világon. A kannabisz legalizációjával az állam hatékonyabban tudja ellenőrizni a kínálatot, így például azt is, hogy ne kerüljön kiskorúak kezébe a szer, aminek a kereskedelme nem a bűnszervezeteket gazdagítja tovább. A kormány számításai szerint a kannabiszkereskedelemből évi akár 400 millió dollár adóbevétele is lehet az államnak. (Via BBC)