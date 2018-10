Legalább százezren már aláírták Hadházy Ákos petícióját

"Százezres nagyságrendben" írták már alá az általa kezdeményezett petíciót, mondta az Indexnek Hadházy Ákos független parlamenti képviselő. Hadházy "Ne hagyjuk büntetlenül" címen azért gyűjt aláírásokat, hogy nyomást gyakoroljon a kormányra, és kikényszerítse, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A célja, hogy karácsonyig, de legkésőbb a tavaszi EP-választásig összejöjjön egymillió aláírás.

Hadházy bizakodó, hogy ez sikerülhet, mert még nem is kezdték el mindenhol az aláírásgyűjtést, illetve a gyűjtésben részt vevő pártok a jövő hétre ígérték, hogy összesítik eddigi eredményeiket, úgyhogy azt még bele se számolta a "százezres nagyságrendű" aláírásba, amiről az Indexnek beszélt.

A gyűjtés nehézségeire is kitért. Aktivistából sok van - eleinte 1200 aktivistáról beszélt -, de nincs aki helyben koordinálná a munkájukat. Ugyanakkor öntevékenységükre is mondott példát, állítása szerint egy kis faluból hívta egy bácsi, aki letöltötte az ívet, és már 650 aláírást gyűjtött. A gyűjtőktől tudja, hogy kormánypárti szimpatizánsok is aláírják az íveket, mert "nem a korrupció miatt szavaztak a Fideszre".