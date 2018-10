Lehet, hogy végig rosszul tudtuk, hogy mikor pusztult el Pompeji

Eddig minden történelemkönyvben az szerepelt, a várost a Vezúv időszámításunk szerint 79. augusztus 24-i kitörése pusztította el. Ez most megváltozhat - erről a BBC ír.

Fotó: Manuel Cohen/Manuel Cohen

Az olasz kulturális miniszter, Alberto Bonisoli rendkívülinek nevezte a felfedezést, mely szerint lehetséges, hogy nem is augusztusban, hanem hónapokkal később történt a katasztrófa. Erre egy most előkerült felirat alapján következtetnek, melyet októberi dátummal láttak el. A történészek eddig korabeli feljegyzések alapján lőtték be a vulkánkitörés dátumát, melyet egészen idáig pontosnak véltek. Elsősorban ifjabb Plinius beszámolóira támaszkodtak, aki nagyon részletesen írt Pompeji pusztulásáról.



A most feltárt régészeti emlékek között található ez a szénnel készült felirat, melyet feltehetően egy a házat felújító munkás vésett a falra októberi dátummal. A kutatók most úgy vélik, október 24. lehet a vulkánkitörés pontos dátuma.