Trump szerint nem ő lesz a felelős azért, ha a republikánusok kikapnak novemberben

Előre hárítja a felelősséget Donald Trump a republikánus párt várható választási szereplése miatt. November 6-án tartják a félidős választást az Egyesült Államokban, ahol a képviselőket kettő, a szenátorokat pedig hat évre választják, így minden második évben az egész képviselőházat és a szenátorok harmadát újra kell választani.

Az ilyen félidős választások hagyományosan az elnök teljesítményéről szóló referendumok is egyben. Ennek fényében nem meglepő, hogy a republikánusok az előrejelzések szerint annak ellenére is elveszíthetik többségüket a képviselőházban, hogy az elmúlt évtizedben több, republikánusok uralta államban is a maguk javára rajzolták át a választási térképet, és úgy szigorították a részvételi szabályokat, hogy azzal a hagyományosan demokrata-szavazó kisebbségek részvételét nehezítsék meg, vagy lehetetlenítsék el.

A szenátusban az előrejelzések szerint a republikánusok megtarthatják, sőt, akár növelhetik is a többségüket.

A várható képviselőházi vereségre tekintettel Donald Trump máris mossa kezeit. Az AP-nek adott interjújában arról beszélt, hogy ő inkább segíti a republikánusokat, mert a jelölteknek nyújtott támogatása növeli azok választási esélyeit. Ez ebben a formában persze nem igaz, a kérdés ennél összetettebb. Trump támogatása valójában a republikánus előválasztásokon tűnt döntő tényezőnek, de mert Trump jellemzően a szélsőségesebb jelölteket támogatta, azok esélyei az általános választásokon rosszabbak, még ha az igaz is, hogy Trump hívei lelkesebben támogatják őket, és a választói aktivitás döntő tényező lehet egy félidős választáson, amelyen jellemzően elmarad a részvétel az elnökválasztásokkal egyidőben tartott választásokétól. Akit érdekel az ilyesmi, annak melegen ajánlom az 538 folyamatosan frissülő előrejelzését és kapcsolódó elemzéseit.