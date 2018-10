Olasz kutyacsempészeket ítéltek felfüggesztett börtönre Lentiben

A Lenti Járásbíróság felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélte távollétében azt a két olasz kutyacsempészt, aki egy autó csomagtartójába zsúfolva 25 kölyökkutyát próbált kivinni Magyarországról – közölte a Zalaegerszegi Törvényszék.

Bartalné Mentes Judit szóvivő felidézte, hogy az elsőrendű vádlott jövedelemszerzési célból akart Magyarországról illegálisan kutyakölyköket vinni Olaszországba, a tervéhez pénzért felfogadta a másodrendű vádlottat sofőrnek.

Január végén engedély nélküli kutyatenyésztéssel foglalkozó emberektől 25 francia és angol buldog kölyökkutyát vettek, egy részüket túl korán választották el az anyjuktól. Az eljárás során a vádlottak nem mondták meg, hogy hol vették a kutyákat, de a GPS-ük adatai alapján a hatóságok eljutottak a tenyésztőkhöz is.

A két férfi a kölyköket folyadék és étel nélkül dobozokba zsúfolta, így utaztak több órán át, amíg a magyar-szlovén határ közelében megállították őket a rendőrök. Az ítélet indokolásában elhangzott, hogy a csempészek több állatvédelmi előírást is megszegtek, különös kegyetlenséggel jártak el, a kutyáknak pedig az utazás komoly stresszhatással járt, az anyjuktól túl korán elválasztott kiskutyáknak pedig életveszélyes volt. Hét kutya később el is pusztult, de az életben maradtak közül több is egészségkárosodást szenvedett.

A Lenti Járásbíróság társtettesként elkövetett állatkínzás miatt az elsőrendű vádlottra 14 hónap, 3 évre felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, a társa 1 év, 2 évre felfüggesztett börtönt kapott. A két férfinak 300 ezer és 150 ezer forint pénzbüntetést is kell fizetnie.

Az ügyész tudomásul vette a döntést, de a vádlottak távolléte miatt az egyelőre nem jogerős. (MTI)