Pánik: Kanadában egy nap alatt elfogyott a fű

Kanadában akkora volt az érdeklődés a legális marihuána iránt az első napon, hogy több boltban is kifogytak a fűből, és egyelőre sokan azt sem tudják, mikor lehet pótolni a készleteket. Új-Fundland és Labrador tartományban több boltot is idő előtt be kellett zárni, mivel már nem volt mit eladni. Ráadásul volt egy bolt, aminek pont 4:20-kor kellett lehúznia a rolót. Thomas Clarke a CBS-nek arra panaszkodott, hogy a beszállítója nem szállította le a teljes rendelést. De a tartomány többi eladója is ugyanígy járt.

Legalizációs buli Torontóban Fotó: Ian Willms/AFP

Quebec tartományban is órákat kellett várniuk az emberekhez, hogy elpöffenthessék életük első törvényes jointját, de sokaknak üres kézzel kellett hazamenniük. Másokat pedig csak korlátozott mennyiségben tudtak kiszolgálni. Az egyik csalódott vásárló úgy összegezte a helyzetet, hogy feketepiac – kormány: 1-0. Neki valószínűleg fel kellett csörgetnie a régi dílerét.



Fotó: Arindam Shivaani/NurPhoto

Nem voltak sokkal megbízhatóbbak az online boltok sem. British Columbia tartományban a legolcsóbb pakkok már a nyitás utáni percekben elfogytak, de pár órával később a többiből sem nagyon lehetett már rendelni. A rendelést tovább nehezítette, hogy a Nunavut nevű oldal többször lehalt a túlterhelés miatt.



Fotó: GEOFF ROBINS/AFP

Pedig az ipari előrejelzésekből előre lehetett tudni, hogy baj lesz. A Waterloo Egyetem és a C.D. Howe Institute jelezte, hogy Kanada csak 210 tonnát tudnak leszállítani, miközben a kereslet 610 tonna lehet. (VICE)