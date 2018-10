Magyarellenes óriásplakátokkal ragasztották tele Kárpátalját, a kormányzó szerint az orosz titkosszolgálat szítja a feszültséget

Ismeretlenek „Megállítjuk a szeparatistákat” szövegű, ukrán nyelvű, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőinek fényképeivel illusztrált óriásplakátokat ragasztottak ki Kárpátalja több járásában szombatra virradóra.



Hennagyij Moszkal kormányzó weboldalán azt írja, hogy a tettes valószínűleg az orosz titkosszolgálat, akiket korábban is a helytelen nyelvhasználatuk buktatott le.

- írja Moszkal honlapja.

Tavaly áprilisban a Nagyszőlősi és Beregszászi járás határaiban ragasztottak ki provokatív plakátokat magyar nyelven.

“Az akkori és a mostani plakátok is hibásan, orosz tükörfordításban jelentek meg («Зупинімо сепаратистів» helyett «Зупинимо сепаратистів»-et olvashatunk). Folyó év februárjában kétszer gyújtották fel a KMKSZ központi irodáját. Ezeket az ügyeket megoldották, s kiderítették, hogy Oroszország áll a bűncselekmények mögött. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelenlegi provokáció „megrendelőit” is kézre kerítsük. Azonban már többszörösen is bebizonyosodott, hogy a hasonló primitív cselekmények Kárpátalján nem működnek, hiszen sem az ukránok, sem pedig a magyarok nem dőlnek be nekik”