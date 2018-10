"A napjainkban zajló európai vita is azt bizonyítja, hogy a forradalmakban elért nagyobb fokú függetlenség el is veszíthető"

A Rákóczi Szövetség Műegyemeten tartott október 23-ra emlékező rendezvényén mondott ünnepi beszédében az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kijelentette:

Németh Zsolt szerint "a szuverenitás megszerzésére nem egy pillanatként, hanem hosszabb folyamatként kell tekinteni, ilyen értelemben pedig sem az 1848-49-es, sem az 1956-os forradalom nem tekinthető bukásnak, hiszen előbbi az 1867-es kiegyezéshez, utóbbi az 1989-90-es változásokhoz vezetett, amelyek egyaránt jelentős fejlődést eredményeztek az országnak." Hozzátette:

"a napjainkban zajló európai viták is azt bizonyítják, hogy a szuverenitás megszerzése egy folyamat, továbbá azt is, hogy a forradalmakban elért nagyobb fokú függetlenség el is veszíthető, ahogy az történt többször is."