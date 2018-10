Az ENSZ-nek hála egy hajléktalan kenyai lánybarátot kap Thomas, a gőzmozdony

A 21. század megérkezik Sodor szigetére. A Telegraph értesülései szerint a Thomas, a gőzmozdony új évadában a sorozat története során először egy fekete, női karakter, Nia is megjelenik.

Nia ráadásul nem csupán nő és fekete, hanem hajléktalan és menekült is. A Telegraph szerint a sorozat alkotói az ENSZ ajánlása alapján fejlesztették ki Nia karakterét, hogy a gyerekeknek így taníthassanak a menekültekről.

A nemiség szerint kiegyenlített történetszálak kifejlesztésében Tolulope Lewis-Tamoka, az ENSZ Nők Afrikája programjának tanácsadója segített. "Niának nincs otthona, így hát Sodorban kell maradnia, ahol Thomas és Nia együtt dolgoznak a feladatok teljesítésén" - mesélte Lewis Tamoka, aki szerint így a kisgyerekekkel is megismertethetik a menekült fogalmát anélkül, hogy menekültnek kellene nevezni. Ahogy azt is, hogy még olyan is a szomszédunk és a barátunk lehet, aki más, mint mi.

A Thomas, a gőzmozdony új évadát 33 nyelven, 110 országban sugározzák majd. Lewis-Tamoka szerint a program így "csodálatos platform" a női egyenjogúság eszméje és a női jogok terjesztésére. "A lehetőségek végtelenek" - mondta. A sorozat ilyen továbbfejlesztését amúgy az eredeti mesét jegyző Wilbert Awdry tiszteletes örökösei is támogatják. "Mindig kissé önzők voltunk Nagypufi alkotásával kapcsolatban, de megértjük, hogy szükségessé vált némi változtatás" - monda lánya, Clare Chambers, aki szerint édesapja könyvét mindig is szerette mindkét nem, "de ha egy nemileg kiegyenlítettebb történetszál segíti felkelteni több lány érdeklődését, az csak jó".