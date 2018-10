Egy nagy központi tárhelyen rögzítenék ezentúl a biztonsági kamerák felvételeit

Több ezer térfigyelő kamera működik az országban, de ezek nem alkotnak egységes hálózatot. Pintér Sándor változtatna ezen, írja a Népszava. A belügyminiszter a múlt pénteken terjesztette be "egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról" című salátatörvényét (.pdf), amely alapján a jövőben a biztonsági kamerák - köztük banki, vagyis magáncégek biztonsági kamerái is - előbb Budapesten, majd országosan is hálózatba lennének kötve, hogy felvételeiket egy központi tárhelyen tárolhassák.

A tervek szerint központi tárhelyen tárolnák a közterület-felügyeletek, a BKK járműveinek, a Közútkezelő, a rendőrségi térfigyelő és a bankok biztonsági kameráinak felvételeit.

A javaslat csak a felvételek közös tárolását írja elő, vagyis arról még nincs szó, hogy a kamerák képét folyamatosan figyelné bárki. A javaslat szerint a tárhely szolgáltatója nem jogosult a tárolt adatok tartalmának megismerésére, az adatok tárolásának törvényességét a Nemzeti Adatvédelmi hatóság ellenőrzi, azokhoz csak törvényes felhatalmazással bíró adatkezelők férhetnek hozzá. Azt, hogy ki fért hozzá egy felvételhez, naplózzák. A törvény szerint a tárhelyen tárolt adatokhoz csak informatikai alkalmazással lehet majd hozzáférni, ezzel garantálnák, hogy az ott tárolt adatok nem duplikálhatók.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a rendőrség a központi tárhelyszolgáltatótól kérheti majd ki a biztonsági kamerák felvételeit, nem kell külön felkeresni ezért egy adott bankfiókot, aminek a kamerája rögzítette a képet. A Népszava szerint a kamerák felvételeit néhány, nem különösebben lehatárolt célból, így például "terrorcselekmények vagy más bűncselekmények megelőzése", vagy akár "körözött személy azonosítása" miatt is kikérhetik.