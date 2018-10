Eljöttek a DVD végnapjai

Drága olvasók, kezdjük egy memóriagyakorlattal:

Mikor tartott a kezében utoljára DVD-t?

Én úgy hat évvel ezelőtt, amikor elég döbbenten néztem az újonnan vásárolt laptopomhoz adott Windows telepítőlemezt, mert a laptopomban lejátszó már nem volt, értelemszerűen már a rendeléskor inkább SSD-re cseréltem. Aztán persze kiderült, hogy nincs is szükség a lemezre, csak a regisztrációs számokra a borítójáról.

Mindez arról jutott eszembe, hogy a BBC híre szerint a legnépszerűbb brit áruházlánc, a John Lewis kivonja a forgalomból a DVD-lejátszókat. A cég közleménye szerint már nem töltik újra raktárkészleteiket, vagyis ha elfogynak, végleg elfogynak a lejátszók a boltjaikból.

Blu-ray lejátszókat mondjuk még fognak árulni, azokkal pedig DVD-t is le lehet játszani. És ez utóbbiakon még van némi profit is, mert miközben egy DVD-játszót már akár 20 fontért is lehet venni a szupermarketekben, egy tévéadások rögzítésére is alkalmas Blu-Ray lejátszóért még mindig elkérnek 450 fontot.

Az idők további jele, hogy a legkedveltebb tévéméret már a 180 centis képátlójú, a duplája a nyolc évvel ezelőttinek, a legnépszerűbb termékek pedig a wifikapcsolatos okos-kapucsengők és a robotfűnyírók. (Via BBC)