Levélbombát küldtek Soros Györgynek

Robbanószerkezetet találtak hétfőn Soros György Westchester megyei otthonának postaládájában, New York Államban. A robbanószerkezet magától nem robbant, a tűzszerészek "proaktívan" felrobbantották, mondta a New York Timesnak egy helyi rendészeti illetékes.

A lap beszámolója szerint a helyi és a szövetségi hatóságok is kivonultak a Bedfordhoz közeli Katonah-ba, ahol Soros otthona van. Tájékoztatásuk szerint a csomagot Soros egyik alkalmazottja nyitotta fel, és amikor látta, hogy valami robbanószerkezet van benne, egy erdős részre vitte, és riasztotta a helyi rendőrséget.

Soros György amúgy nem tartózkodott az otthonában.

A helyi hatóságok a nyomozást átengedték az FBI-nak, amely viszont egyelőre nem kívánta kommentálni a történteket. Twitterükön is csupán annyit közöltek, hogy "Bedford környékén" nyomoznak, és hogy a közbiztonságot nem fenyegeti semmi.

Soros György nem csupán Orbán Viktor, hanem általában is a szélsőjobboldal kedvenc mumusa, az amerikai szélsőjobboldal, illetve az annak a kegyeit kereső Donald Trump elnök is rendszeresen bírálja. Aktuálisan egy floridai republikánus, Matt Gaetz gyanúsítgatta azzal, hogy ő pénzeli azokat a migránsokat, akik több ezres menetben tartanak Mexikón át az Egyesült Államok felé. Donald Trump a Demokrata Pártot vádolta ugyanezzel, ugyancsak mindenféle bizonyíték nélkül. (Via The New York Times)