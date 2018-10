Blikk: Évekkel korábban is elkaphatták volna a soroksári nő gyilkosát

A Blikk úgy tudja, hogy évekkel korábban is lezárulhatott volna a soroksári kocogó nő gyilkosa utáni hajsza, ha nem hibázik az egyik rendőr. A lap szerint hiába adta le a gyilkosság után a nő férje az ellopott telefon minden adatát, azt nem vitték be a rendszerbe. Ha akkor körözni kezdik a telefont, akkor a most meggyanúsított R. Szilveszter már akkor lebukik, mikor Siófokon nyaralók feltörése miatt elkapták. Ugyanis minden bizonnyal már akkor nála volt a nő telefonja, amit most megtalálták a cellájában is.