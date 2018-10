Lopott vadhússal üzletelt a vadász

Hétfőn állítottak meg a Szeghalmi Rendőrkapitányság rendőrei egy kisbuszt Füzesgyarmaton, aminek rakterében hét állati tetemet találtak. A sofőr négy állat eredetét tudta igazolni, egy dám bika és két őz dokumentumai azonban hiányoztak. A Police.hu beszámolja szerint a férfi azt adta elő, hogy a vadakat a helyi vadásztársaság megbízásából szállítja el.

A rendőrök megkeresték a fővadászt, aki viszont azt állította, hogy négy állatot pakoltak fel a kocsira, ezekről szállítólevél is készült. Az igazoltatott férfi ekkor elmondta a rendőröknek, hogy a másik hármat régi ismerősétől, egy vadászmestertől vásárolta. Azzal is tisztában volt, hogy az állatok lopottak.

A nyomozók kihallgatták a vadászmestert, aki nem tagadta, hogy megkárosította a vadásztársaságot. Elmondása szerint egy német férfival vadászott, akivel többször is kimentek területre, ezeket az alkalmakat mindig be is jelentette. Az utolsó alkalommal több vadat ejtettek el, nem tudták egy fuvarral beszállítani az állatokat a vadásztársasághoz. Egy dám bikáért és két őzért később ő ment vissza, de azokat nem adta le, hanem hazavitte és eladta ismerősének. A vadász ellen lopás, a tőle vásárló férfi ellen pedig orgazdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás.