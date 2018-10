Sínen van a Titanic II terve

Clive Palmert, az ausztrál politikus-üzletembert nem lehet lebeszélni fura ötletéről, mindenáron meg akarja építeni a világ leghíresebb hajókatasztrófájában, az első útján megsemmisült Titanic életnagyságú, működőképes replikáját. Az ötletet 2012 óta lebegteti, és a gőzhajó másolatának megépítése 2015-ben már majdnem füstbe ment a kínai kormánnyal kialakult pénzügyi vita miatt, de most állítólag újra sínen van.

A Titanic II. 2012-ben közzétett tervei. Fotó: THE BLUE STAR LINE/AFP

Palmer ráadásul nemcsak kinézetében akar azonos hajót, még az útvonalában is. Vagyis az új Titanic is Southamptonból indulna New Yorkba. Apró módosítás az eredetihez képest, hogy mentőcsónakból viszont elég lesz rajta.

A hajó első útja viszont rendhagyó lesz, a tervek szerint Dubajból indul majd New Yorkba. A nagyra törő tervek szerint erre már 2022-ben sor kerülhet. (Via CNN)