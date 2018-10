Viharos jó reggelt!

Viharos északnyugati szél kíséretében hideg légtömegek érkeznek ma hazánkba, így ma azt a különös és alapvetően kellemetlen időjárási jelenséget figyelhetjük majd meg, hogy napközben nemhogy melegedne, még hűlni is fog a mostanihoz képest az idő. Most például 13 fok van Budapesten, de lesz ez még 9 fok is a délelőtt!

Addigra országszerte esősre fordul az idő, bár északkeleten már elkezd felszakadozni a felhőzet. Délutánra arra fele már határozottan napos idő lesz, ellenben kimondottan hideg is, mindössze 9-11 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet. Budapesten és környékén 11-12 fok, északnyugaton 12-14, délen és délnyugaton 14-17 fok körül alakulnak majd a csúcshőmérsékletek.

A lehűlés, bár időszerűnek tűnik, csak átmeneti lesz. Csütörtökön még kimondottan hűvös lesz, pénteken viszont melegedésnek indul, szombat-vasárnap pedig kifejezetten koraőszi 23-24 fokokra számíthatunk, tervezzenek bátran szabadtéri programokat!